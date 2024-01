Santi Cañizares analiza la llegada de Pellegrino: "Es un acierto pero la situación no es fácil"

Santi Cañizares, comentarista de Tiempo de Juego, analiza en Deportes COPE Cádiz la llegada de quien fuera su compañero en el Valencia Mauricio Pellegirno. "Aprecio mucho a Mauricio porque es uno de los compañeros que más quiero de mi etapa en el Valencia. Es una persona muy honrada y trabajadora, estoy seguro que el fútbol le debe muchas cosas buenas. Deseo que le vaya muy bien tanto a él como el Cádiz porque es un equipo que me cae bien", explica.

Y aunque les une una buena amistad, Cañizares le deja tranquilo. "No he hablado con él estos días. Estoy seguro que está hasta arriba de trabajo y no me apetece molestarle. Se está dedicando de pleno a sus obligaciones como entrenador del Cádiz". Cañizares entiende que el Cádiz ha acertado. "La elección de Manuel Vizcaíno ha sido buena porque ha contratado un técnico capacitado, con buenas herramientas para sus jugadores y con un discurso profundo para los protagonistas porque van a entender que el objetivo número uno es sacar al Cádiz de su situación".

Del pasado de Pellegrino, Cañizares recuerda que "cogió el banquillo del Valencia cuando quizás no era su momento. Llegó tras la etapa de Unai Emery y se le pedía el mismo rendimiento con peor equipo. Un entrenador que tenía poca experiencia por entonces y encima menos herramientas. Esa fue la situación en un Valencia que no iba mal clasificado pero lo destituyeron de manera injusta. Luego en Vitoria y Leganés lo hizo muy bien dejando un poso bueno en ambas entidades".

Y mirando al presdente, el exportero y ahora comentarista en Tiempo de Juego de COPE, destaca qué tipo de entrenador ha fichado el Cádiz. "Estamos hablando de un técnico con mucha experiencia, capaz de asumir una gran presión porque incluso en Argentina y Chile se asume esa labor, y además con un enorme conocimiento de La Liga. Es una magnífica opción la que ha hecho el Cádiz, otra cosa es que las cosas salgan bien. Pellegrino cuenta con una plantilla que no ha confeccionado y con una preparación que no es la suya. Llega en una situación de emergencia en la que el equipo necesita una reacción".

Y en lo deportivo, no encajar es primordial. "La tarea ahora mismo se centra en ordenar el equipo y pedir sacrificio en labores defensivas. Hay dos fundamentos en defensa que son la ubicación en el terreno de juego y el esfuerzo. Un equipo es bueno defensivamente si corre y ayuda a sus compañeros. Solo se puede mejorar con este trabajo, lo bueno que tiene Pellegrino es que tanto Álvaro Cervera como Sergio ya entendieron que el comienzo tenía que ir por ahí. Pellegrino les va a pedir a los jugadores algo que el equipo ha abanadonado y que tiene ver con la táctica y el esfuerzo. A partir de ahí llegará el trabajo ofensivo buscando lo mejor de cada futbolsita, aprovechando la estrategia y la calidad individual. Por ahí tiene que venir la mejoría de equipos como el Cádiz están luchando por evitar el descenso".

Así las cosas, Cañizares destaca que el Cádiz ha fichado un gran entrenador pero eso no tiene que ir aparejado de conseguir el objetivo. Son cosas distintas. "Me gustaría que Pellegrino tuviera un proyecto largo en el Cádiz, si baja a Segunda ojalá no prescindiera de él porque es un técnico que le puede dar mucho. Soy muy optmista en la contratación del entrenador pero no siempre los objetivos llegan a corto plazo, donde se ven los técnicos es a largo plazo. Soy pesimista con la situación de un Cádiz que está peleando por estar por encima de Celta y Sevilla que tienen más herramientas que el Cádiz.