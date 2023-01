El San Fernando tendrá su primer equipo de fútbol inclusivo

El San Fernando CD y el ONCE San Fernando FS han llegado a un acuerdo para establecer un marco de colaboración por el cual la entidad azulina apoyará al equipo de fútbol sala adaptado compuesto por personas ciegas y con discapacidad visual grave en las actividades y competiciones oficiales convocadas por la Federación Española de Deporte para Ciegos.

Con este acuerdo, el ONCE San Fernando FS competirá con la denominación de San Fernando Club Deportivo. Además, el club azulino aportará sus equipaciones deportivas en las que aparecerán ambos logos y se convertirá en la equipación oficial del equipo de fútbol sala, que podrá entrenar en las instalaciones de la entidad isleña.

El presidente del San Fernando, Louis Kinziger, ha destacado la importancia del acuerdo en COPE. "Una de mis ambiciones ha sido hacer del San Fernando mucho más que un club de fútbol. Formar con la ONCE un equipo de fútbol inclusivo es un acuerdo histórico, un paso muy importante para esta entidad", reconoce el presidente. "No me conformo con tener un equipo de once jugadores", insiste.

"Hemos recuperado el equipo femenino, ahora tenemos uno inclusivo. Creo que el San Fernando está creciendo mucho y eso es lo realmente importante".