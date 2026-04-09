El San Fernando 1940 afianza su futuro con un gran torneo de cantera y ambiciosos proyectos

El San Fernando 1940 ha presentado el Trofeo y la Copa Ciudad de San Fernando Metalur, un gran evento de fútbol base que se celebrará este fin de semana en las instalaciones de Bahía Sur. El presidente de la entidad, Monchi, ha explicado que esta cita representa el compromiso del club con la cantera y es una muestra del crecimiento que está experimentando el proyecto en todas sus áreas.

Una fiesta del fútbol base

El torneo reunirá a 32 equipos en categorías provincial y regional, incluyendo a las canteras más importantes de Cádiz y Andalucía. Además, contará con la participación de dos equipos representativos de la ciudad, el propio CD San Fernando y la Escuela Bahía. La entrada tendrá un precio de 3 euros, con acceso gratuito para menores de 12 años, y habrá una barra con precios populares para que las familias disfruten de una jornada lúdica y deportiva.

Es un acercamiento al juego base, uno de los mayores damnificados por la desaparición del antiguo club" Monchi Presidente del San Fernando 1940

Según ha explicado Monchi, este torneo tiene un "significado muy amplio", ya que supone "un abrazo, un acercamiento al juego base, que es uno de los quizás de los mayores damnificados que tuvo la desaparición del antiguo club". Con esta iniciativa, el club quiere "demostrar que venimos de verdad, que estamos con ganas de hacer cosas, con ganas de hacer proyectos, con ganas de consolidar la marca del Club Deportivo San Fernando".

Un club en pleno crecimiento

Este evento de cantera coincide con un momento dulce para el club. El primer equipo femenino comienza este domingo a las 10:00 horas su playoff de ascenso contra el Sanluqueño. Además, el equipo sénior masculino, que ya ha conseguido el ascenso, afronta su último partido de liga, lo que demuestra que la entidad "sigue viva y con ganas de crecer".

Para celebrar una temporada histórica, el club ha organizado una fiesta de final de temporada el próximo 25 de mayo en la Plaza de Toros de San Fernando. El evento tendrá entrada gratuita para que todos los aficionados puedan despedir un año de "momentos inolvidables todos juntos".

Mirando a la próxima temporada

La dirección deportiva, con Javier Garrido y Jaime Bugatto a la cabeza, ya ha comenzado a planificar la próxima temporada. Aunque el presidente todavía no se ha reunido con ellos, ha adelantado que la base del equipo actual se mantendrá, ya que "el trabajo es más sencillo cuando tú ya cuentas con un grupo tan magnífico como el que contamos nosotros", por lo que las matizaciones "serán mínimas".

Entre los proyectos futuros, Monchi ha destacado que están "muy volcados con el tema de la fundación", que esperan tener creada para la próxima temporada. Otros objetivos clave son cerrar un acuerdo definitivo con la Escuela Bahía, avanzar en el proyecto de la ciudad deportiva y, sobre todo, la consolidación del proyecto de talle, que define como "la piedra cuadrangular de lo que viene por delante".