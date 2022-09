Rubén Sobrino en COPE: "Nos han fallado cosas pero por ambición y ganas no va a ser"

Rubén Sobrino, jugador del Cádiz, ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. Todo tras conseguir la primera victoria de la temporada ante el Valladolid.

"Los que estamos aquí intentamos hacer piña y seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar todavía. Necesitábamos ganar porque no hemos empezado bien. Al final da igual cómo sea la victoria, lo importante era ganar y sumar los puntos. La temporada pasada desde que llegó Sergio no merecimos perder ningún partido y cuando estás así la clave es sumar. Tenemos que mejorar entre todos y sacar la mejor versión del Cádiz. En todo ello es lo que estamos incidiendo", recuerda el jugador.

"Cuando llegas al campo lo haces con la máxima ilusión y si las cosas no salen el ánimo decae. El fútbol es un estado de ánimo y muchas veces encontrar la salida es complicada. Nos están fallando cosas pero por ambición y ganas no va a ser, eso es algo que nunca nos va a faltar".

El partido se ganó pero hay que mejorar. "Todos sabemos que el partido no fue bueno. Empezamos bien, como muchas veces, pero poco a poco nos vamos haciendo más pequeños. El rival también juega, está claro, pero al final ves los partidos y las ocasiones que nos crean son por errores nuestros que no solíamos tener. Sabemos que hemos empezado mal y que hay negatividad dentro y fuera del campo. La afición nos está apoyando y eso va a ser fundamental".

La afición y la "negatividad" del entorno

Respecto a eso último, la negatividad en el entorno, Sobrino recuerda la importancia de la afición amarilla. "Muchas veces la afición malinterpreta su malestar con el club. Tenemos que ser profesionales para estar preparados para cualquier tipo de situación. La marcha de Cervera el año pasado creó incertidumbre, los jugadores no estábamos finos y con el paso del tiempo se puede crear un mal ambiente del que los jugadores tenemos que saber abstraernos. Todos estamos con la afición y con el club, cualquier familiar que viene al estadio alaba al cadismo".

Los problemas físicos

Uno de los grandes problemas del Cádiz han sido las lesiones. "Hemos tenido muchos problemas en pretemporada porque jugadores importantes que dieron el año pasado una versión muy buena no han podido demostrarlo esta campaña por diferentes lesiones. Hemos tenido jugadores del filial entrenando que necesitan un periodo de adaptación y luego los fichajes que han llegado más tarde por culpa del propio mercado".

"Quizás todo eso nos ha costado para encontrar nuestro nivel de juego de la pasada temporada. Desde que vino Sergio nos demostró que podíamos jugar con el balón y hacer cosas. Sergio nos dio mucho y los jugadores nos retroalimentamos junto con los futbolistas que llegaron y eso hizo que se encontrara la mejor versión del Cádiz. Si ahora mejoramos con el balón, seguimos intensos y tenemos actitud podemos conseguir el objetivo".

"Sabía que me iba a costar jugar con Sergio"

La segunda vuelta de la pasada campaña fue su mejor momento de amarillo. "Cuando haces goles, asistes y eres más participativo está claro que eres más vistoso. Desde que llegó Sergio sabía que me iba a costar ser titular pero le dije que iba a pelear por hacerme un sitio en el equipo y así lo hace".

El Fernando Torres del Cádiz. "Cervera me dijo eso porque creía que lo conocía por Álex que me decía eso en la cantera del Madrid. Ahora mismo Sergio me pone más en la banda derecha pero también es verdad que he jugado en varias posiciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Va a ser esta campaña la más difícil de conseguir el objetivo? "Es complicado decirlo. Confio mucho en el estilo de juego y en lo que queremos hacer para mejorar. Quizás nos ha matado el miedo pero hay que tener personalidad e intentar las cosas en el campo. El otro día hicimos buenos minutos y al final ganamos, eso nos permite seguir progresando. Esa alegría y confianza hace que te puedas soltar un poco más".

"Quizás la temporada pasada me obsesioné con el gol. Todos podemos fallar y es verdad que el tanto que marqué ante el Villarreal me ayudó mucho porque tuve un cúmulo de cosas a nivel mental", recuerda el jugador a poco más de una semana del Cádiz - Villarreal en el que espera ganar y "ojalá marcar algún gol". Que así sea.