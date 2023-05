De la Rosa y la historia de un canterano que "ha luchado por su sueño"

José Antonio De la Rosa fue la noticia más positiva de la derrota del Cádiz ante el Atlético de Madrid. Su debut en Primera División dejó a las claras que puede ser un jugador de futuro. "Se nos saltaban las lágirmas", reconoce José María González, presidente del Nuevo Molino de Huelva.

Este club fue el que vio nacer futbolísticamente al canterano cadista. "Su padre nos trajo al chico porque era muy nervioso. Empezó a despuntar y no tuvo suerte en el Recreativo de Huelva. Luego se fijo en él el Betis pero no le ofrecían quedarse porque los padres no querían estar constantemente en carretera. Tanto el chico como su familia han tenido siempre muy tesón y empeño en jugar al fútbol", reconoce el presidente del club onubense.

Del Betis al Cádiz que "ha sido el club que más ha apostado por él. El jugador está en la residencia del Cádiz y puede estudiar también", destasca. Un futbolista que "aporta desequilibrio y que es muy bueno. Ha tenido una larga lesión lo que demuestra lo complicado que es triunfar en el mundo del fútbol".

El presidente el Nuevo Molino desea lo mejor para De la Rosa, "el primer jugador de nuestro club en debutar en Primera División en España".