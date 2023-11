Roger en COPE Cádiz: "Se me da bien marcar ante el Madrid, es una oportunidad para salir del bache"

Roger Marí, delantero cadista, ha pasado por los micrófonos de COPE Cádiz analizando el partido de este domingo frente al Real Madrid, su situación personal y también la necesidad de recuperar la mejor versión del equipo cuanto antes. "La verdad es que me estoy encontrando muy cómodo", explica sobre su rendimiento individual. "He podido hacer bien la pretemporada y llegar bien al inicio. Estoy con buenas sensaciones aportando otras cosas al equipo y sobre todo me siento importante que es algo que me ayuda a estar más tranquilo en el campo. La temporada pasada llegué en enero tras una primera vuelta muy jodida en lo personal y no pude demostrar todo lo que puedo", explica.

Lógicamente los delanteros viven de los goles, algo que no obsesiona al ariete a pesar de que solo lleva uno hasta el momento. "Estoy seguro que llegarán los goles, lo importante es que estoy generando ocasiones y en cada partido he tenido alguna al menos. Por centímetros en ocasiones no he marcado pero estoy aportando asistencias y otras cosas. Obsesión ninguna, tengo un rol diferente al de delantero referencia, estoy cómodo ahí y seguro que voy a hacer goles", avisa el valenciano.

Fijo prácticamente con Chris Ramos, lo bueno para los delanteros es que Sergio siempre juega con dos. "Somos cinco jugadores en ataque, mucha competencia y eso hace que ninguno se relaje. Ahora me está tocando jugar con Chris Ramos pero hay tres compañeros más que están a un gran nivel". ¿Qué tal de compañero con Chris? "Es un gran jugador y además tengo una relación personal muy buena con él, algo que es importante de cara a estar en el terreno de juego. Nuestro estilo de juego requiere de mucho trabajo y creo que tanto él como yo demostramos que hay que luchar por cada balón. Hacemos una buena pareja pero no nos podemos relajar porque hay compañeros que pueden jugar sin problema", avisa.

El Cádiz lleva semanas sin ganar, ¿qué ha pasado? Roger entiende que el equipo se va a recuperar. "Empezamos muy bien la temporada, pusimos el listó muy alto pero al final el fútbol es así. Es una pena que te quedas con esa sensación negativa de no ganar pero creo que hemos merecido más puntos de los que tenemos. El equipo está tranquilo, confiado y sabe que la buena racha va a llegar". Todo ello sin olvidar que sumar de tres encauzaría las aguas de las últimas semanas. "Si pasan las semanas y no ganas la presión va aumentando porque todos queremos ganar. Una victoria nos daría mucha confianza y creo que este domingo tenemos una oportunidad única ante un rival complicado pero es un partido importante para volver a ganar. Aunque el rival sea el que es tenemos la posibilidad de ganar y más haciéndolo en casa".

Y si el Cádiz solo ha ganado en tres ocasiones al Madrid en su historia, la esperanza se llama Roger Martí para mejorar esa estadística. "Con el Levante le ha ganado varias veces al Madrid y también he marcado. Creo que en Primera ha sido de los equipos a los que más le he marcado junto con el Valencia, espero que siga la racha. Yo le comento la estadística a Sergio", reconoce el delantero entre risas.

De ahí que el ariete dé claves para sacar adelante el partido de este fin de semana. "Hay que competir pero también estar acertados. Hemos preparado mucho el partido del domingo, el equipo está preparado para llevarse los tres puntos ante el Madrid. Se nos ha hecho largo este parón, creo que vamos a coger con muchas ganas este partido porque tenemos la necesidad de reivindicarnos".