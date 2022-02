Rajada de Iván Alejo contra los árbitros: "Ni ellos mismos saben lo que pitan"

Iván Alejo hablaba este miércoles en rueda de prensa, y el vallisoletano, que no tiene pelos en la lengua, ha criticado duramente las últimas actuaciones arbitrales y el mal uso del VAR en España. “No me gusta el VAR, cada fin de semana cambia los criterios, ni ellos saben lo que pitan. Tenemos que mirar para otro lado, creo que ellos lo hacen lo mejor posible. Los criterios cambian cada fin de semana y ni ellos mismos saben lo que pitan. Creo que intentan hacer su trabajo de manera honesta, no creo que tengan nada contra el Cádiz. Pero pedimos que se tenga respeto a la entidad y que se dejen claro los criterios y no bailen como quieran”.

Además pedía “respeto al club y exigimos el mismo criterio. Se dijo que los 'penaltitos' no se iban a señalar, pero Del Cerro grande no habría pitado ese penalti en Champions y se lo dije cuando hable con él, para mi es un gran árbitro. Merecemos un respeto se está jugando con el prestigio de un club y una ciudad”.

En el plano personal, el jugador reconocía que “"Mi situación ha dado un cambio radical con la llegada de Sergio González. Estaba en una situación atípica desde verano con mi posible salida, quizás me equivocase y no hiciese algunas cosas bien, pero desde entonces entrené como un profesional esperando mi momento. Quizás merecí más oportunidades. Pero esto es fútbol y todo cambia de un día para otro. Ahora sólo quiero soltarme y dar mi fútbol. Me encuentro a un gran nivel para intentar ayudar al equipo a conseguir la primera victoria en casa, que es lo más importante”.

Con respecto a Sergio González, lo valora como “una persona muy positiva” y agregaba que “Las sensaciones como equipo son mucho mejores, pero nos falta soltarnos un poco más. Nos está pesando la situación, estamos jugando con el futuro de mucha gente, pero tenemos mucha confianza en nosotros mismos “.