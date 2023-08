Rafael Contreras, en COPE: "Estamos desbordados pero no tenemos espacio en el Estadio"

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, ha estado en Deportes COPE Cádiz analizando algunos temas de actualidad del club como el número de abonados y la campaña que se va a lanzar para aficionados que puedan ser abonados, aunque sin localidad en Carranza.

Antes de ello, el dirigente ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que se cambie el horario del Cádiz – Almería por las altas temperaturas. Contreras argumenta que “inicialmente es el horario previsto. Estamos en contacto con La Liga pero por ahora no tenemos ningún tipo de información sobre un posible cambio. Nos preocupa el horario y así lo hemos trasladado a La Liga. Vamos a tomar medidas como que haya agua suficiente en todas las cantinas por ejemplo”.

El Cádiz ha alcanzado los 18.000 abonados. “Históricamente llegamos un año a 19,000 abonados pero ahora mismo habíamos puesto como tope los 18,000 a los que hemos llegado. El resto de aforo es para un mínimo de taquilla de cara a generar algo porque prácticamente estamos sin entradas y sin espacio en el Estadio. Literalmente no hay sitio porque de las 20,500 de aforo, unos 2,000 tiene que ser para afición visitante, seguridad y vender de ahí unas 1,000 que se ponen en taquilla. Las entradas que quedan son en zonas determinadas y la verdad es que estamos desbordados que es una buena noticia y mala es que no tenemos más espacio. No hay posibilidad de mayor crecimiento en ese aspecto”.

“Ahora mismo la figura que tiene el Cádiz es la de socio-abonado y lo que vamos a hacer es crear la figura del socio-no abonado que tendrá los mismos privilegios que el resto, salvo una localidad en el estadio. Tenemos registrados unas 40,000 fichas digitales que han mostrado interés por el Cádiz y han dejado ver su cadismo. En Fondos y Preferencia ya hay una lista de espera de 2,000 personas. El Cádiz está creciendo mucho en ese sentido y el aficionado está deseando poder compartir los partidos con los que ya estamos. Necesitamos más espacio, es una realidad”.

Con esta campaña los que lo deseen y por diez euros tendrán la posibilidad de tener una preferencia de cara a en el futuro poder entrar en el estadio conforme vaya existiendo la posibilidad de entrar en el estadio. Tendrán los mismos derechos que los socios, como los descuentos en la tienda, acceder a Plaiz y en definitiva tener ese elemento de identificación con el club”.

El acuerdo fallido con el San Fernando

“El San Fernando vino a buscarmos, nos pidió colaboración y nosotros encantados de ayudarlos y seguiremos en esa línea. Independientemente de que haya cuatro o cinco que estén en contra del acuerdo, nosotros seguiremos tendiendo la mano a quien quiera. Lamento que el presidente del San Fernando no haya tenido la capacidad de dar ese paso. El beneficio era para ellos pero seguimos con las puertas abiertas para todos”.

















