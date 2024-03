Petón ve todavía mucha lucha por la permanencia: "No está todo dicho"

José Antonio Martín 'Petón' es entre otras cosas un gran analista deportivo que cada semana comenta al Atlético de Madrid en Tiempo de Juego. Este sábado se ven las caras el Cádiz y el Atlético, precisamente.

El que fuera jugador y consejero del Huesca habla en COPE Cádiz. ¿Cómo ve Petón al Cádiz CF? «Compite siempre pero no termina de ganar nunca. Veo que llega al final de los partidos reduciendo a los contrarios con ocasiones. Pasó ante el Celta y frente al Rayo. En Vallecas llegaba a portería rival con facilidad».

Puede que Pellegrino tenga ante sí la necesidad de apostar más por lo ofensivo en el campo viendo la situación clasificatoria. «Salir a arriesgar tiene una ventaja importante y es que contagia mucho a la grada. Si tu estás dando pases para que el delantero centro remate, o que Juanmi tenga una ocasión, puedas jugar por dentro, al final enamoras más a tu hinchada así que de otra manera. El problema es que el sábado va un equipo muy importante como es el Atlético».

Y lo que deja claro Petón es que nada está dicho en la lucha por la permanencia. «Quedan once jornadas, 33 puntos. Queda un mundo y lo importante ahora para el Cádiz es ganar un partido y tener la capacidad de seguir ganando. Al final los de abajo en el tramo final suelen puntuar mucho y ganan en campos complicados. Vamos a tener mucho movimiento y veo equipos como el Rayo Vallecano, por ejemplo, con la flecha hacía abajo«.

El ambiente de pesimismo del cadismo y su afición se está trasnsformando en las últimas semanas en críticas a la gestión del presidente Manuel Vizcaíno. Un ambiente que no ayuda en un momento crítico pero también en parte entendible por la necesidad de ganar. Cuando un equipo no está bien, el aficionado comienza a mirar al palco, algo «de lo que no se escapa ningún campo de España», explica Petón que, aun así, no entiende mucho esas críticas en Cádiz. «No soy nadie para aconsejar pero creo que ahora mismo mirar al palco es un desgaste inútil. Hay que apoyar y seguir apoyando y se vio el otro día frente al Celta en Carranza. Si el estadio se convierte en una caldera es muy difícil salir de Cádiz vivos. Cada cual que haga lo que quiera pero si todos no van de la mano es muy difícil que el Cádiz se pueda salvar«.