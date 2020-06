Pepe Narváez: "Llego con la ilusión de conseguir cosas importantes en el Cádiz CF Virgili"

El Cádiz CF Virgili ha llegado a un acuerdo para la incorporación de José Alberto Narváez Collado como entrenador del primer equipo de la sección cadista de fútbol sala para la temporada 2020-2021.

Pepe Narváez, tal y como se le conoce deportivamente, llega a la disciplina amarilla después de haber logrado con el Real Betis Futsal el ascenso a Primera División como segundo entrenador y preparador físico. También acumula en su palmarés un subcampeonato de la Division 1 de Francia con el ACCS Futsal Club de París como primer entrenador y un campeonato del Grupo 5º de Segunda División B con el Xerez DFC Futsal como segundo entrenador.

También ha participado como responsable técnico de la selección provincial gaditana en la categoría Femenina Sub-16 y ha entrenado en sus inicios en los banquillos a las categorías inferiores del Club Isleño San Fernando FS.

Los objetivos en el Cádiz CF Virgili

El nuevo entrenador ha hablado en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "Me defino como un entrenador exigente, ambicioso y competitivo. No entiendo ser competitivo sin trabajo y me gusta cuidar mucho los detalles. Por otro lado, me considero ambicioso y es fundamental transmitir esos valores de ilusión y compromiso para crear un equipo competitivo".

¿Qué te hecho decantarte por el proyecto del Cádiz CF Virgili? "Cuando recibo la llamada de nuestro presidente, Pablo Isorna, y me transmite el proyecto para la próxima temporada, desbordaba ilusión. El club ha decidido dar un salto más, ser más ambiciosos en los objetivos y sé a la perfección que si todos nos ponemos el mono de trabajo, podemos llegar a conseguirlo".

"Sabemos que no va a ser fácil, pero estoy seguro que con el apoyo de patrocinadores, sponsors y nuestros aficionados, el objetivo estará más cerca. Todos debemos ser partícipes de este bonito proyecto".

¿Qué objetivos te marcas para la temporada 2020-2021?

"El objetivo marcado por el club es clasificarse en puestos de Copa del Rey y, seguidamente, obtener la clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda División. Para ello, la dirección deportiva está trabajando en conformar una plantilla a la altura de este objetivo y me consta que todo va en el camino correcto. Necesitamos a los mejores y no descansaremos hasta obtener lo que buscamos".