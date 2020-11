Paco González, Manolo Lama, amigos y compañeros homenajean a Theo Vargas en Deportes COPE Cádiz

El enorme pesar que ha causado el fallecimiento de Theo Vargas ha inundado en una enorme pena a los que fueron durante muchos años sus compañeros y sus amigos en este maravilloso viaje vivido en las ondas, en la radio.

Uno de esos compañeros es hoy en día una de las figuras más reconocidas de la radio en España, el director del programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE Paco González. Amigo personal de Theo desde que ambos estuvieran en la Cadena SER y relación que perduraba ahora con González en la COPE, pues fue Theo quien le pidió a su amigo Paco que hiciera el prólogo de su último libro.

Condolencias que González explica así: "Solo quiero mandarle el beso más grande a la familia de Theo. A su mujer y su hijo que lo han sufrido en primera persona. De Theo solo puedo decir cosas buenas, era una gran persona y un excelente compañero".

El periodista recuerda lo que supuso Theo para él: "Por personas como él quiero a Cádiz y al Cádiz CF. Recuerdo cada visita a Cádiz y como él me recibía siendo yo un niñato y él una estrella de la radio".

"Abracémonos juntos esperando que el recuerdo de Theo perdure y nos acompañe siempre. Un abrazo muy grande Theo, donde quiera que estés seguro que habrá una radio acompañándote", concluye Paco González.

Palabras de Lama, Grima, Lafuente, Camacho o Ignacio Moreno en Deportes COPE

Asimismo, otras figuras de la radio como Manolo Lama también han querido mostrar sus concondelencias en Deportes COPE Cádiz. "Theo no se ha ido, siempre va a estar en nuestros corazones y en nuestra memoria. No hice nada por Theo, simplemente lo que él merecía". Lama cuenta como lo rescató para Radio Cádiz. "Theo estaba en Algeciras, lo escuché allí y vi que hacía una radio diferente y propuse que lo mandaran a Cádiz cuando nombraron a Alfredo Relaño jefe de deportes de la Ser".

"Relaño me preguntó y le dije que era un fenómeno. Theo se comió Cádiz. Le recuerdo viajando por toda España para narrar los partidos del Cádiz con su coche. Siempre paraba en Madrid, venía a vernos a la radio y a la vuelta hacía lo mismo. Era un tío muy de sus compañeros y de la casa. Cuando yo iba a Cádiz siempre me recibía. Le he querido muchísimo, era un trozo de pan. Siempre me quería llevar a comer a sitios".

"Theo tenía un duende que solo se entiende en Andalucía", recuerda Lama.

Un homenaje a Theo Vargas que puedes escuchar en Deportes COPE Cádiz en la voz de amigos y compañeros como Kike Lafuente, Julio Camacho, Jose Grima, Manolo Camacho e Ignacio Moreno.