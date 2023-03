Paco González: "Está bien que el Cádiz se queje pero los jugadores tienen que centrarse en lo suyo"

Paco González es uno de esos grandes sufridores cadistas más allá de Despeñaperros. Transmite su cadismo cada semana en el micrófono de COPE en el programa líder de la radio deportiva en España, Tiempo de Juego.

"Llevo mucho mejor el sufrimiento porque el equipo compite muy bien cada semana. Nos ha faltado un pelín de suerte en las últimas semanas y hubiéramos tenido más puntos en la clasificación. Algunas cosas han sido por situaciones muy anómalas", reconoce el director de Tiempo de Juego.

"No hay que centrarse en los arbitrajes, hay que quejarse y poco más. Lo más importante es que el equipo ha vuelto a creer y que los fichajes han dado un paso adelante al equipo. Ahora tenemos bajas importantes pero por no ver el vaso medio vacío, el Cádiz va a jugar ante el Real Madrid en mitad de la eliminatoria de Champions y seguramente pondrá suplentes. Eso es algo que tiene el Cádiz ahí y le puede venir bien".

"Veo muy factible que el Cádiz pueda llegar a los 40 puntos. Hay equipos muy quemados con el arbitraje pero a todos le contestan igual, silencio administrativo. Está bien que el club se queje pero los jugadores se tienen que centrar en lo suyo y afortunadamente el Cádiz es un equipo competitivo", explica Paco.

El director de Tiempo de Juego sigue defendiendo que las imágenes de lo que pasó en el vestuario no se corresponden con el acta de Hernández Hernández. "No tiene nada que ver. Han sido sanciones muy duras y exageradas. Ves las imágenes y no se entiende lo que escribe el árbitro", reconoce.