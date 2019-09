Paco Baena: "Me retiré hace 40 años y ha sido un presidente sevillano el que se ha acordado de mí"

Paco Baena es una leyenda viva del cadismo, pocas veces reconocido y que los más jóvenes del lugar deberían conocer. Su récord de goles en la más que centanaria história del Cádiz CF aún persiste y parece muy difícil que un jugador supere los 87 goles que marcó el exjugador gaditano.

En su 70 cumpleaños, el Cádiz CF prepara una serie de actos para homenajear como merece al mítico ariete. Un reconocimiento que ha tardado pero que Baena agradece. “Parece mentira que dejé el fútbol hace 40 años y ningún presidente me ha reconocido y ha llegado un señor de Sevilla (Manolo Vizcaíno) y se está acordando de los veteranos. Me alegro que así sea y que sean muchos más los veteranos que tengan su reconocimiento”, explica el exfutbolista que no esconde su peculiar malestar por cumplir un año más. “Me duele un poco que se diga que cumplo 70 años pero por otro lado piensas que he vivido mucho tiempo. La carrocería está bien pero el motor no se yo”, responde entre risas.

Una puerta con su nombre en Carranza y el saque de honor en el Cádiz – Huesca, son algunos de los actos que van a recordar a Baena. “Ya están preparados los actos y la verdad es que estoy loco porque llegue. Yo creo que he dado mucho a este club, ha sido y es el club de mis amores desde pequeño. Lo he dado por el Cádiz y lo seguiré dando”. Al respecto, añade que “he trabajo de balde para el club muchas veces y ni en el centenario se acordaron de mí”.