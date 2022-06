Pablo Blanco sobre Borja Lasso: "El Cádiz ha acertado con su incorporación, ve muy bien el fútbol"

Borja Lasso salió de la cantera del Sevilla FC para demostrar un enorme talento en Primera División. Le faltó consolidarse en el primer equipo de Nervión, y luego una lesión le ha privado de poder triunfar en la élite. Ahora, el fútbol le da una nueva oportunidad fuera del terreno de juego como cabeza visible importante de la dirección deportiva del Cádiz.

Su descubridor en el Sevilla, Pablo Blanco, habla de Borja Lasso. El director de la cantera hispalense habla así de los inicios del ya exjugador.

"Jugaba en el Claret y tenía mucho fútbol desde pequeño. Era una maravilla cuando jugaba porque tenía mucha claridad con el balón en los pies. Nos costó incorporarlo al Sevilla porque la familia no quería que compitiese desde una edad tan joven. Creo que fue en la última edad de alevines cuando lo fichamos para el Sevilla", reconoce el propio Pablo Blanco.

Con el Sevilla Atlético tocó la gloria y se convirtió en uno de los grandes artífices de aquel brillante filial de Diego Martínez que jugó en Segunda División.

Debutó en Primera pero le faltó consolidarse en el primer equipo del Sevilla. "Es que eso no es nada fácil pero luego jugó en equipos como Osasuna y Tenerife. Una lesión de rodilla le ha apartado del fútbol a pesar de que en Canarias estaban disfrutando mucho de él", explica Blanco.

Fuera de los terrenos de juego, el director de la cantera hispalense no oculta su sorpresa al conocer que formará parte de la dirección deportiva del Cádiz pero ello no quita para augurarle un futuro prometedor. "Me ha sorprendido sí y no. Hasta hace poco estaba jugando y me ha sorprendido por eso, porque estuvo jugando hasta hace poco pero una dura lesión le ha apartado del fútbol. Y no me ha sorprendido porque sabe mucho de fútbol. Estuve hace poco viendo un partido del Sevilla en el Sánchez Pizjuán junto a él y me quedé alucinado porque veía muy bien el fútbol, lo contaba muy bien"..

Lo que tiene claro Pablo Blanco es que es una persona que ve muy bien el fútbol y eso puede hacer que aporte cosas al cuadro amarillo. "Para el trabajo que va a hacer en el Cádiz tiene que ver bien el fútbol y creo que ha sido un acierto muy importante su fichaje. Manuel Vizcaíno conoce muy bien el Sevilla y es una persona que también ve bien el fútbol, seguramente él habrá tenido la decisión pero lo que está claro es que el Cádiz ha tenido muy buen gusto fichando a Borja Lasso".

"Puede aportar muchas cosas al Cádiz"

Una persona joven pero ello no tiene que ser óbice para que triunfe de amarillo. "La edad es lo que menos importante. Nosotros tenemos gente joven que es fantástica. En el fútbol no tiene nada que ver ser jugador o entrenador, estar en la parcela deportiva o no. Lo que está claro es que Borja puede aportar muchas cosas. Es un chico ordenado, exigente y con capacidad para ofrecer muchísimo. Es un hombre que razona bien las cosas, lo conozco desde pequeño y tiene muchas cosas buenas para el puesto que va a ocupar. Muchas de sus características van a acorde al puesto que va a tener en el Cádiz CF".

Pablo Blanco recuerda que "en la tesitura que va a estar ahora, totalmente distinta a la de ser jugador de fútbol, le costará como a todos pero como es una persona inteligente seguro que lo va a hacer bien. De todas maneras va a estar rodeado de gente como Jorge Cordero, Enrique y por supuesto Manuel Vízcaino que está en todo, como debe ser", concluye.