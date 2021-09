Óscar Pereiro: "Celta y Cádiz son ahora mismo rivales directos"

Mirando al Celta - Cádiz de este viernes, uno de los grandes seguidores del cuadro gallego y que además comenta sus partidos en Tiempo de Juego es el exciclista y ganador de un Tour de Francia Óscar Pereiro.

El de Mos analiza en Deportes COPE Cádiz el choque de Balaidos. "La realidad es que a nivel defensivo el Celta está todavía muy lejos para ser ese equipo que aspira a estar en Europa. Soy optimista sobre las posibilidades del equipo pero cuando no llegan los resultados y te metes abajo salen los nervios y se puede pasar mal".

Pereiro cree que el choque de Balaidos ante el Cádiz será "un duelo abierto. El Celta sigue teniendo mucha capacidad ofensiva pero que deja espacios atrás y eso lo puede aprovechar el Cádiz. Creo que puede ser un partido de goles, a mi me gusta el Cádiz porque suele ser un equipo que a nivel defensivo es fuerte y está muy trabajado. Son dos equipos totalmente contrarios".

"Si el Cádiz hace sus transiciones le puede hacer mucho daño al Celta. Espero un partido en el que los locales tengan el juego y la pelota, mientras que el Cádiz esperará", asegura Pereiro.

Objetivos de Cádiz y Celta

El comentarista de Tiempo de Juego no cree que Balaidos exija más de la cuenta al Celta. "No me ha disgutado el equipo en el Bernabeu, el equipo juega bonito pero necesita resultados. No creo que Coudet se esté jugando el puesto pero si es cierto que hay que sumar cuanto antes".

Pereiro considera al Cádiz un rival directo. "Para mi lo es porque hay por lo menos diez equipos que tratan de evitar la zona baja de la clasificación. Es verdad que el Celta aspira a estar en Europa pero hoy por hoy el Cádiz es un rival directo del Celta porque los dos están en la zona baja de la clasificación".

