Ortuño: «Me gustaría que mi camino y el del Cádiz se volvieran a encontrar»

Alfredo Ortuño vuelve a Carranza este domingo con la camiseta del Extremadura. El que fuera jugador del Cádiz hace dos temporadas añora su campaña como amarillo en la que marcó 17 goles en el conjunto gaditano y jugó el 'play off' de ascenso a Primera. "Echo de menos aquella temporada porque fui muy feliz y marqué muchos goles. Fun un año inolvidable".

Ahora, en las filas del Extremadura, el jugador recuerda que el domingo van a Cádiz "a ganar", destacando que no le importa que su camino con el club gaditano se vuelve a cruzar en el futuro. "No me importaría, en verano se habló de mi regreso pero no fue posible finalmente".