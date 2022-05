Oli: "Lo que más me preocupa es que el Cádiz gane su partido en Vitoria"

Oli analiza la situación de un Cádiz que se ha complicado mucho la vida en las últimas semanas. El exjugador amarillo entiende que "siempre hay sorpresas y pueden pasar cosas, pero ahora mismo lo que más me preocupa es que el Cádiz gane su partido".

"Vi cosas que no me terminaron de convencer en los dos últimos partidos del Cádiz. No se ha defendido tan bien como en otros partidos, se hicieron dos penaltis absurdos ante la Real Sociedad y en ataque se ha fallado muchísimo. Realmente el Cádiz tiene problemas con el gol, hay muchos jugadores que tienen carencias arriba", explica el que fuera delantero amarillo.

"Si el Cádiz en la segunda parte marca el penalti, estoy seguro que el cansancio no se nota en la recta final. Se te va una oportunidad y al final también cambia mucho el resultado. Estás pendiente de otros campos y pasan situaciones que no puedes controlar".

Oli lamenta que "el gol del Madrid era perfectamente evitable. Debió hacer falta en esa jugada y ser más intensos. Había espacios en las dos defensas y eso debió aprovecharlo el Cádiz".

Las opciones de salvación

El exjugador amarillo recuerda que "lo primero que tiene que hacer el Cádiz el domingo es ganar su partido y no va a ser fácil. Vi al Cádiz muy derrotado tras el empate ante el Madrid y tienen que ser conscientes que queda una bala. El fútbol es muy caprichoso y da muchas vueltas. Hay que ganar en Vitoria como sea".

"Confio poco en el Español ante el Granada, pero si se puede dar que Osasuna gane al Mallorca, confio más en esa posibilidad. "Lo importante es que el Mallorca se ponga nervioso y por eso es importante que el Cádiz se ponga pronto por delante ante el Alavés", apunta Oli.