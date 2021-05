Noly Gómez, presidente del San Fernando: "Los jugadores están arrepentidos, tomaremos medidas desde el club"

El San Fernando ha emitido un comunicado condenando una serie de hechos que han indigando a la afición azulina. Un video difundido desde dentro del autobús del equipo y realizado por algunos jugadores en los que éstos se burlan de aficionados que habían ido a despedir al equipo antes del encuentro que perdió el San Fernando ante el Betis Deportivo.

El presidente, Noly Gómez, ha explicado la situación en los micrófonos de Deportes COPE. "No puedo justificar los comentarios que se escuchan en el vídeo. Los jugadores ya han pedido disculpas y han pedido perdón por esos hechos. Desde el club estamos trabajando ya para que eso no vuelva a ocurrir y tomaremos medidas con los jugadores que han realizado esos comentarios desafortunados".

Gómez reconoce que ha hablado con los jugadores. "Los futbolistas están muy arrepentidos. He hablado también con toda la plantilla. Todo era en tono de broma y se debía un poco a los nervios que había antes de jugar el partido ante el Betis", explica el dirigente.

"Ese vídeo no debería haberse publicado porque hay comentarios que son privados. Creo que el autor no se da cuenta de los comentarios que se están haciendo en torno al vídeo y lo que se está hablando por detrás, yo creo que ni lo escucha", reflexiona el presidente del San Fernando.

Aquí tenéis a los que después salen a las ruedas de prensa pidiendo que los apoyemos pic.twitter.com/bwYPcmdjCQ — San Fernando CD News ���� (@SanfernandocdF) May 10, 2021

Por otra parte, el presidente ha reconocido que "ha sido una enorme desilusión el final de temporada. Teníamos muchas ganas de jugar el play off pero al final no ha podido ser. Hay que trabajar para volver a tener una oportunidad así pero está claro que el final del año no ha sido el esperado".

Comunicado del club

El San ​​Fernando Club Deportivo Isleño SAD quiere señalar a toda su afición que ha tomado nota de que un vídeo que circula en redes sociales y que fue captado el sábado 8 de mayo de 2021 alrededor de las 18.30 horas. Dicho vídeo fue grabado desde el interior del autobús oficial del club, el cual llevaba a bordo a todo el equipo de jugadores convocados, así como a algunos miembros del cuerpo técnico. El San ​​Fernando Club Deportivo Isleño SAD ha puesto en marcha inmediatamente una investigación interna con el fin de dar respuesta a la situación.

El San ​​Fernando Club Deportivo Isleño S.A.D de ninguna manera fomenta actitudes discriminatorias o irrespetuosas, y condena vigorosamente cualquier falta de buena ciudadanía hacia los demás. Como resultado, el club se desvincula por completo de los hechos relatados por el vídeo, compartidos de forma totalmente individual, lo que va en contra de los valores de la entidad, que son la aceptación, la igualdad y el respeto a todos, ilustrado por nuestro lema “Unión Y Fuerza”, especialmente en un momento en el de gran progresión gracias a una nueva diversidad.

El San ​​Fernando Club Deportivo Isleño S.A.D ofrece, por tanto, sus más sinceras disculpas a todos los aficionados y aficionadas que hicieron del pasado sábado un día tan único, y quisiera mostrar su apoyo a todas las personas sujetas a las bromas indignas que se escuchan dentro del contenido vídeo.

También te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vizcaíno en COPE: "Queremos volver a consolidar al Cádiz en Primera"

Cádiz - Huesca: La calculadora pone el lazo al temporadón amarillo (2-1)