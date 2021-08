Noly Gómez se despide del San Fernando: "Lo he dado todo por el club"

El San Fernando Club Deportivo Isleño S.A.D. comunica que el Consejero, Manuel Gómez Fontao ‘Noly’, deja su actual cargo y se desvincula de la Administración del Club.

Manuel Gómez Fontao, conocido popularmente como ‘Noly’, fue una de las personas partícipes de la reconstrucción que se hizo en el Club. En junio de 2019 asumió las riendas del equipo como presidente y logró mejorar algunos aspectos importantes como los patrocinadores y la plantilla. Además, le abrió las puertas a la inversión que propulsó la parcela deportiva y administrativa.

En su carta de despedida, ‘Noly’ ha querido tener unas palabras de agradecimiento a la afición: <<Muchas gracias por tantas muestras de afecto, tanto cariño y tanto apoyo durante estos años. Muchos mensajes en momentos muy difíciles hacían ver la ventana cuando se cerraba la puerta>>.

Tras esta decisión, Manuel Gómez Fontao seguirá ligado al Club, pero como parte de la afición: <<Tras todo esto, vuelvo a mi grada, a mi Curva Madariaga, a seguir defendiendo mi equipo, mi tierra, mi ciudad y a mi gente. Allí estaremos otra vez todos unidos alentando a nuestro equipo azulino>>.

Noly habla en COPE

El que fuera presidente del club reconoce que "hemos dejado el club en una situación inmejorable. Cuando llegamos todo era muy difícil y ahora la situación ha cambiado mucho. Mis funciones ahora mismo no existían apenas y he preferido dar un paso al lado y dejar trabajar a la gente que hay ahora".

Noly reconoce que "no ha sido fácil tomar la decisión pero es algo que tenía que hacer. En los últimos años he estado muy ligado al club y da mucha pena dejar el club", ha reconocido en los micrófonos de COPE en los que ha querido agradecer a mucha gente todo el cariño recibido.

Carta de despedida de Manuel Gómez Fontao ‘Noly’:

Hoy escribo esta nota para comunicaros que finaliza mi etapa en el San Fernando CD. No sin dar antes las gracias a todos los que me acompañaron en estas directivas, porque juntos conseguimos lograr nuestros objetivos (Mari Ángeles Carrillo, Pedro Ramírez, Javier Anastasio, Ángel Escalón, José A. Maine, Pedro León, David Pérez, Juan José Espinosa, Manuel Gómez, José María García, Louis Kinzinger). Agradecer el trabajo a todos los entrenadores, miembros de cuerpos técnicos, delegados (Paco Cardoso, José María Santos Bonet, Barranco), utilleros (Jesús López, Kiko Aparicio, Cristian), colaboradores (Paco Rivero, Blas, Alexis, Dani García, Guti, …), trabajadores del club, jefes de prensa (José Manuel Gallardo y Jesús Mayone), protocolo, medios de comunicación, patrocinadores… seguro que alguno se me olvida, por lo que pido disculpas. Sin el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros nada hubiera sido posible.

Quisiera acordarme de los coordinadores, entrenadores, delegados, cuerpos técnicos y jugadores de la cantera, redes sociales de la cantera (Antonio Marín y Jesús Bozo). Fue siempre muy importante vuestro apoyo, colaboración y muestras de apoyo hacia mi persona.

Dar las gracias a mi familia, por entender mi pasión hacia el club de mi tierra y comprender mi ausencia en tantos momentos importantes.

Y, por último, el activo más importante del CD San Fernando: SU AFICIÓN. Muchas gracias por tantas muestras de afecto, tanto cariño y tanto apoyo durante estos años. Muchos whatsapps en momentos muy difíciles hacían ver la ventana cuando se cerraba la puerta. Dicen que “nadie es profeta en su tierra” y yo no me considero profeta, pero este cariño recibido por vosotros no podré pagarlo nunca. GRACIAS DE CORAZÓN.

Tras todo esto, vuelvo a mi grada, a mi Curva Madariaga, a seguir defendiendo mi equipo, mi tierra, mi ciudad y a mi gente. Allí estaremos otra vez todos unidos alentando a nuestro equipo azulino. Como siempre he dicho, las personas estamos de paso, pero lo importante es el CD SAN FERNANDO.