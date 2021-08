Nacho Castro: "Hay que ser ambiciosos pero el objetivo del San Fernando debe ser salvar la categoría"

El San Fernando debuta este sábado ante el Villarreal B en la nueva Primera División RFEF. Un envite complicado para un conjunto isleño muy renovado. "Tenemos mucha ilusión y ganas porque esto empiece ya. La pretemporada ha sido larga y tenemos ganas de empezar en una categoría nueva y con la oportunidad de que el público esté con nosotros", explica el entrenador del cuadro isleño Nacho Castro en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

"La pretemporada no ha sido tan larga como la pasada temporada. Ahora afrontamos una categoría con un nivel muy alto sabiendo que no va a ser fácil y que la ilusión es importante de cara a lo que tenemos por delante", afirma el técnico.

El nivel del San Fernando va en aumento. "Es cierto que tenemos jugadores que han llegado hace pocos días. Hay posiciones que nos falta aún por reforzar con carencias que tenemos aún en la plantilla. El equipo no está ni mucho menos cerrado, espero varios fichajes de aquí al cierre del mercado", apunta Castro.

Preocupados por el césped

Sobre el rival de la primera jornada, el entrenador destaca que "es un filial complicado. Un club que hace muy bien las cosas. Es una buena piedra de toque lo que tenemos por delante este fin de semana".

El terreno de juego de Bahía Sur "me preocupa mucho", explica el técnico. "Queremos ser un equipo que lleve la iniciativa y no hemos podido entrenar en nuestro estadio. El campo debería estar en unas condiciones buenas y no lo está a día de hoy".

Objetivos. "Hay que ser ambiciosos, nos enfrentamos a equipos históricos con mucho potencial. Tenemos que ser un equipo valiente con nuestra gente sabiendo que el objetivo real debe ser salvar la categoría".

Escucha la entrevista en Deportes COPE Cádiz

También te puede interesar:

Noly Gómez se despide del San Fernando: "Lo he dado todo por el club"

Florin Andone: "Si alcanzo mi nivel estoy seguro que vamos a disfrutar todos"