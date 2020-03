Momo, jugador del Cádiz CF sobre la sanción de FIFA: "No he firmado nada con el Waford"

Mamadou M’Baye ‘Momo’ es noticia en las últimas horas y no por sus méritos sobre el césped. Al central senegalés del Cádiz B le hubiese gustado ser protagonista por otro motivo, pero no lo dudó a la hora de ponerse ante los medios de comunicación este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) pese a que ni mucho menos maneja el castellano. Comunicado en mano, su intención era aclarar todo lo que se había dicho sobre su contrato, el mismo que podría dejar sin fichar al Cádiz CF durante la próxima temporada.

«No he firmado nada con el Watford, ese contrato es falso y nunca he viajado», aseguró Momo, quien no dudó en añadir: «Salí de Senegal por medio de un intermediario que no buscaba mi desarrollo personal y profesional. Debido a problemas de inmigración no me pude inscribir en ese equipo y firmé por el Cádiz CF tras recibir el transfer de mi club de Senegal».

Y Momo continuó: «Me llevaron a Elche y Murcia a probar, estuve en un equipo de Francia (Troyes) sin fichar y sin transfer internacional. Posteriormente en otro club hasta final de la temporada pasada. Una vez cumplido mi contrato en Croacia (NK Inter Zapresic), y al no tener contrato con ningún equipo, firmé un contrato con el Cádiz CF y estoy jugando esta temporada en Segunda B».