Moisés Arteaga analiza el Cádiz - Espanyol: "Los dos equipos llegan en una situación similar"

Es casi obligado charlar antes de cada partido del Cádiz ante el Espanyol con el gaditano más querido en Barcelona, ganador de una Copa del Rey con el cuadro perico y uno de los capitanes del conjunto catalán en las últimas décadas. Moisés Arteaga no pierde la vista a su Cádiz y a su Espanyol por el que tiene "el corazón dividido pero deseo que gane el que más se lo merezca".

Un Espanyol que llega al partido con solo un punto más que el Cádiz. "Hay muchos movimientos en el club, sobre todo institucional. Se está hablando de la venta del club, los socios no están agusto y muestran sus quejas, hay marejadilla allí. Además el equipo ha perdido a jugadores importantes y aunque es un club que tira de cantera, al final estar en Primera División implica tener equipos muy competitivos".

Arteaga no oculta que "parece que no ha jugado aún el estilo de Diego Martínez. Le gusta tener el balón y la posesión pero al final lo importante es sacar los partidos adelante".

Respecto al Cádiz, Arteaga recuerda que "conozco a Sergio bien, fue compañero mio en el Espanyol y quizás el equipo no está terminando de llegar a lo que él quiere. Hay momentos que parece que sí pero los futbolistas tienen que adaptarse a lo que él busca o terminar como pasó la temporada pasada jugando a lo que el entrenador quería".

Un mercado de fichajes que no convence a Arteaga

No ha terminado de convencer a Arteaga el mercado de fichajes cadista. "No entro en temas de dirección deportiva pero si es verdad que el Cádiz debe hacer un esfuerzo si quiere estar en Primera División. Lleva varias temporadas que trae buenos jugadores pero no marcan la diferencia. Al final siguen tirando los mismos del carro. En Valladolid al final marcó Negredo el gol de la victoria. Necesitas jugadores que establezan diferencias en el campo".

"Lo más difícil es tener el equilibrio que es lo que busca Sergio. Evidentemente hay que manter el bloque defensivo pero también intentar llegar arriba. Todos los entrenadores intentamos defender y atacar bien pero no es nada sencillo. Con Cervera el Cádiz defendía bien y le sacaba partido a lo que generaba arriba".

"Veo igualado el partido porque los dos llegan en una situación muy similar. Ha existido controversia en los dos equipos con tema directiva y otras cuestiones y los dos llegan en un momento muy parecido y con los mismos problemas", reconoce el exjugador amarillo y del Espnayol.