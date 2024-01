Mauricio Pellegrino, sus palabras como cadista y su paso por La Liga

Mauricio Pellegrino ya ha puesto pie en tierras gaditanas y lo primero que se ha encontrado es al presidente, Manuel Vizcaíno, recibiéndolo en el aeropuerto de Jerez y a un club entregado y esperanzado en la labor de un entrenador que puede reconducir la nave cadista para conseguir el objetivo.

Precisamente, Vizcaíno resume bien lo que es Mauricio Pellegrino, un hombre que sabe a donde viene y en La Liga en la que está. «Conoce perfectamente la liga española tanto como jugador y como entrenador. Se hace cargo del equipo de aquí a final de temporada para conseguir el objetivo que estoy seguro lo va a conseguir».

Para empezar, el argentino reconoce que tiene entre manos un objetivo más que importante en el Cádiz CF. «Me motivan los desafios y eso me ha hecho llenar la maleta de ilusión para aterrizar en Cádiz. Doy las gracias al club por esta posibilidad, el fútbo es mi pasión y mi vida. Vengo a trabajar y disfrutar, agradezco de corazón la oportunidad de volver a España«.

Pellegrino entiende que el Cádiz no está tan lejos de la salvación como pudiera parecer en sensaciones. En puntos es solo uno pero la racha sin ganar es muy larga. «Vengo a un equipo en Primera División que siento que está vivo porque lo he visto competir bien, los jugadores lo dan todo. Un equipo competitivo que siempre ha dado la cara, a pesar de una racha difícil. A pesar de estos momentos entiendo que me motiva mucho esa situación. He hablado mucho con Juanjo Lorenzo y con el presidente, esto surgió rápido y me ha dado fuerzas para venir y tratar de ayudar al Cádiz y conseguir el objetivo. Tenemos que tratar de pulir y llegar a acuerdos para hacer el equipo más competitivo posible«, explica.