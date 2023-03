Martínez Villar explica la lesión de Brian Ocampo: "Si le operan bien podría estar en la próxima pretemporada"

El Cádiz CF ha informado en la mañana de este miércoles de la lesión de Brian Ocampo. El jugador sufrió hace unas semanas un percance en un entrenamiento que le ha impedido jugar desde entonces y hasta ahora se no ha comprobado lo que realmente tenía. El parte del club dice así:

Brian Ocampo ha sido sometido en las últimas horas a pruebas complementarias tras las molestias que ha venido sufriendo en los últimos días. El diagnóstico final recoge una lesión del ligamento cruzado anterior y un moderado edema óseo en cóndilo femoral externo y meseta tibial de la rodilla derecha. El jugador tendrá que ser sometido en las próximas horas a una artroscopia para una ligamentoplastia, causando baja hasta final de temporada.

Una lesión que ha explicado en COPE el traumatólogo y que fuera médico del Cádiz CF Miguel Ángel Martínez Villar. "Es una lesión grave de rodilla. Eso se ha producido en una torsión durante la práctica del fútbol. Ahí si se ha roto el ligamento cruzado anterior, la consecuencia inmediata de ello es una inestabilidad de la rodilla que le impide hacer deporte. Suponemos que el ligamento esta roto pero si hablan de una ligamentoplastia es que la resonancia ha aclarado que tiene una rotura".

Martínez Villar explica que "ese ligamento no se puede reconstruir y por ello lo que se hace es colocar un injerto de un tendón rotuliano o del isquiotibial. Para la vuelta de la práctica del fútbol hay que hablar de una baja que puede ir de los seis a los nueve meses. No hay secretos de fisioterapia ni nada, si está bien operado se recuperará antes. Hay que pasar por el quirófano sí o sí, ya no solo para hacer deporte sino para hacer vida diaria".

"Es una lesión grave porque te aparta del fútbol pero que tiene una solución fácil, ya no es como antes. Una lesión además que es bastante frecuente. Tiene que operarse lo antes posible".

¿Cómo es posible que en tres semanas no se haya visto esta lesión? "Si es una rodilla catastrófica, si hubiera sido una triada, eso es mucho más alarmante. Si esto no ha sido una rotura de tipo triada puede pasar desaparcibida de manera inicial pero a los pocos días te da la cara porque se convierte en una rodilla inestable. Una rotura larvada o parcial puede pasar desapercibida", reconoce el traumatólogo gaditano.

Y tras la operación. "Operarse, rehabilitación y paciencia. Lo importante es que ese ligamento que te colocan hay que mimarlo mucho para que te aguente lo que quede de vida deportiva. La pretemporada la podria hacer si hablamos de lo que el club ha contado y manifestado".