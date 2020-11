"Maradona y Mágico fueron enormes, los únicos que saltaban al campo con las botas desatadas"

Alfonso Cortijo ha sido canterano, jugador y entrenador del Cádiz CF. La de técnico como segundo de Jose González con el que sabe lo que es dirigir al conjunto cadista en Segunda y Segunda B.

Natural de La Barca de la Florida, Cortijo sabe lo que es compartir vestuario con Diego Armando Maradona. Fue en el Sevilla, donde el astro estuvo una temporada y el excadista cumplía su segunda campaña en Nervión.

Para Cortijo, ante todo Maradona «era un ídolo» y defiende la persona, además de al futbolista. «Da coraje ver a veces lo que se dice de él porque el año que estuvo con nosotros fue casi uno más, es cierto, que había ciertos entrenamientos matutinos a los que faltaba y que le gustaba más entrenar de tarde, pero eso también lo habíamos vivido en Cádiz con otro mago», dice en clara alusión a Jorge Mágico González.

Con el paso de los años, y más aún cuando colgó las botas, la imagen del Diez se fue deteriorando hasta límites subterráneos. Pero para el gaditano Cortijo, natural de La Barca de la Florida, Maradona dio su mejor versión en su año en Sevilla. «Con nosotros estuvo fenomenal en todos los aspectos. Qué decir el futbolísitico, donde hicimos un gran año y nos quedamos a un puesto de clasificarnos para la UEFA de entonces», dice.

Y es que Maradona, tan lejano y altanero en muchas ocasiones cada vez que era enfocado por una cámara, que en su caso nunca era en singular, dejó en Cortijo varios detalles de calidad humana. «Conmigo tuvo un detalle que se me quedó grabado para siempre. Él ya era una estrella mundial, sobra decirlo, pero desde el Jerez Industrial (un club con el que Cortijo siempre ha estado muy ligado) me pidieron que intentara llevar a Maradona a una entrega de premios para recaudar fondos para el club, que estaba muy mal económicamente. Recuerdo que era un miércoles o un jueves y yo se le dije a Maradona sin esperar mucho pero me llevé una gran satisfacción. No solo vino a Jerez al club, sino que se entregó en el acto y se lo pasó, nos lo pasamos, en grande. Hubo flamenco, estuvo de diez con toda la gente, conoció al presidente del club y se quedó, nos quedamos todos, muy contentos», relata el histórico jugador cadista.

La comparación con Mágico González

Los entrenamientos con Bilardo también es algo que se le ha quedado en la retina a Cortijo. «Eran muy diferentes a los de ahora. Me reía mucho con Maradona porque había un ejercicio que consistía en correr uno detras del otro hasta dar caza al de delante. Diego se ponía conmigo de pareja y no paraba de pedirme que frenase», cuenta entre risas. «En eso se parecía a otro maestro que tuvimos en Cádiz», del que por supuesto hablaron en Sevilla. «No hablaba mucho de Jorge, pero no olvido que siempre contaba una anécdota que vivió con Mágico en una gira que hicieron juntos en el Barcelona. Por supuesto, a Jorge lo tuvieron que despertar antes de ir al partido, le echaron agua para que reaccionase, a saber la noche que habría pasado... Pero incluso así, nos decía Diego que incluso 'tocado' fue mejor que él en el partido. Hablaba maravillas de Mágico sabiendo que yo también habia sido su compañero en el Cádiz CF».

No olvida de esos entrenamientos un dato de genio. «Cuando terminaban los entrenamientos, sobre todos los de los sábados, se quedaba tirando faltas y de cada diez metía nueve. La que fallaba iba al larguero», cuenta.

Fue su primer cambio en España

Tirando de recuerdos, precisamente ayer (por este pasado martes) Alfonso Cortijo se entretuvo en bichear en internet el debut de Maradona en la liga española. «Fíjate qué coincidencia, que ayer me puse a investigar ese partido, que fue en Bilbao, en San Mamés, y mi sorpresa fue algo que había olvidado. Yo fui el que lo sustituí en el segundo tiempo en un cambio defensivo de Bilardo porque íbamos ganando», dice con orgullo el exfutbolista gaditano que disfrutó un año junto al pelusa ya que al siguiente se marchó Bilardo y firmó Luis Aragonés.

