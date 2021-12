Manolo Pérez: "Veo difícil que el Cádiz fiche tres jugadores de calidad, los de ahora pueden salvar al equipo"

El empate del Cádiz ante el Real Madrid ha reforzado la idea de un equipo que ha conseguido grandes éxitos jugando así. El 'cerverismo' crece y debe servir para recordar cómo se puede conseguir una nueva permanencia.

Lo analiza el exjugador cadista Manolo Pérez en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "No hay otra, nos guste más o menos los números son los que son y no admiten discusión. Cuando el Cádiz juega así, tan ordenado y defendiendo es capaz de sumar y de ganar. Cuando el Cádiz juega así es más difícil de batir, no hay más".

El Tertulión de COPE Cádiz: Puntazo en el Bernabéu Escucha el análisis del Cádiz con todas las claves del partido de los amarillos en el tiempo de opinión y debate de Deportes COPE Rubén López 20 dic 2021 - 16:16

Sobre las críticas que ha recibido el Cádiz: "Los números mandan. Evidentemente el estilo del Cádiz no es bonito, ver a un equipo encerrado atrás y tan defensivo puede ser hasta extraño, pero no puede ser una crítica porque haciendo eso el Cádiz tiene más rendimiento y saca puntos. Es más difícil ganar jugando de esa manera pero también es más difícil perder y la situación del equipo ahora es que tiene que sacar puntos como sea".

"Que otros equipos jueguen de otra manera puede ser pero es que el Cádiz ante otros rivales juega de una manera muy similar a la del Bernabéu. Si el equipo ha basado sus éxitos en esta manera, cuando vaya al Bernabéu hará más grande su estilo".

"Si algo ha conseguido Álvaro Cervera es convencer a sus jugadores a jugar de esta manera, que no es nada fácil porque para el futbolista es muy complicado. Uno de los mayores méritos del entrenador en su capacidad de convicción y tener a todos los jugadores unidos entorno a una forma de jugador. Si los resultados dan la razón, al futbolista no le queda otra. Los jugadores tienen que reconocer que lo que propone el entrenador da puntos", explica Manolo Pérez.

El mercado de fichajes

El exjugador amarillo habla del mercado invernal. "Si la solución ahora es que el Cádiz fiche tres jugadores de calidad lo veo muy complicado porque lo bueno hay que pagarlo. Los jugadores no ven regalados y la situación del equipo no es fácil porque está abajo. Si le dices a un futbolista que vaya a un equipo de zona media se puede decantar. Yo confio mucho en los jugadores que hay".

Manolo Pérez insiste: "Los jugadores que tiene ahora mismo el Cádiz son los que deben conseguir la permanencia. Si vienen buenos futbolistas pues bienvenido sean pero la actual plantilla es la que tiene que salvar al equipo".

También te puede interesar:

El Tertulión de COPE Cádiz: Puntazo en el Bernabéu









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado