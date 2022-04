Lucas Pérez, en COPE: "¿El gol de la permanencia? Que lo marque quién sea y nos salvemos"

Lucas Pérez busca su momento en el Cádiz CF. Con dos goles en las últimas jornadas, el delantero gallego aspira a seguir siendo importante de cara a conseguir la permanencia para el equipo amarillo. El jugador ha pasado por los micrófonos de COPE Cádiz.

"Lo importante es ayudar al equipo, marcando goles o como sea. Ante el Athletic te das cuenta que estamos en una liga competitiva. Hicimos un gran partido ante el Barcelona y luego te enfrentas ante el Ahtletic y jugando en tu campo, que parece más factible, te das cuenta que no es nada fácil. Cualquier equipo te puede ganar, la competición está muy igualada", explica el delantero cadista.

Ganar en Nervión. "Ningún rival es fácil y ningún campo es sencillo, eso está claro. Vas a Sevilla que es un rival muy difícil de ganar que solo ha perdido un encuentro en su casa. Pero da igual donde vayas porque nadie te lo va a poner fácil. Lo que hay que hacer es el trabajo de toda la semana y seguir el mismo camino que nos hizo ganar en Barcelona".

El Cádiz merece más puntos en las últimas semanas pero los errores los está pagando caros. "Esto es Primera División y el nivel es muy alto y es exigente. Lo que hay que hacer es aprender de los errores porque este deporte es así. Estamos fuera de los puestos de descenso pero solo tenemos un punto de margen. Cuando llegué sabía que la situación no era fácil pero ahora mismo nos tenemos que meter en la cabeza que podemos hacer cosas y hacerlas bien. Todo ello sin olvidar que todos se están jugando mucho", explica el ariete gallego.

"No podemos esperar regalos de nadie"

Lucas Pérez no hace cuentas y resalta que hay que mirar al tramo final de la competición. "Lo importante y lo primordial es salvar la categoría. Lo que pasa es que la distancia entre equipos es muy pequeña. Al fin y al cabo el margen es muy pequeño. Todo está tan igualado y es tan difícil que no puedes presagiar qué va a pasar cada fin de semana. Hay que seguir de la misma manera porque a lo mejor nos salvábamos en la jornada 38, tenemos que ser conscientes de todo ello sabiendo que esto es una carrera a largo plazo".

"No puedes esperar regalos de nadie porque todos se juegan algo. Da igual que un equipo tenga el objetivo conseguido, quién piense que jugar ante el Real Madrid porque ya tenga el título será fácil, se equivoca", añade el delantero.

"Sabemos a lo que jugamos y cómo afrontar los partidos. Desde mi punto de vista creo que estamos haciendo un buen trabajo pero eso al final lo defienen los partidos y la clasificación final", apunta.

Remar por la permanencia

La competencia en ataque. "Cuando me llamaron en enero sabían el tipo de jugador que soy. Llegamos a un acuerdo y ahora lo que tengo que hacer es demostrar esa confianza en el campo, ayudando a mis compañeros. Tengo buenos compañeros en la zona atacante y lo que tenemos que hacer es intentar entendernos en la zona ofensiva".

Lucas Pérez estaba en la primera vuelta en un Elche que ya está casi salvado. "Le estoy agradecido al Elche por la oportunidad pero cuando me llamó el Cádiz había situaciones económicas que le venían bien tanto al Elche como el Cádiz. A mi también me gustó la oportunidad del Cádiz y me encantaría decir a final de año que he estado en dos equipos en la misma temporada y he ayudado a salvar a los dos".

El gol de Lucas Pérez en el Camp Nou le ha hecho pasar a la historia. "Para mí es un auténtico orgullo, la verdad". ¿Seguirá de amarillo si el Cádiz se salva? "Sí, tengo un año más si conseguimos la permanencia, a no se que me quieran echar", apunta entre risas. ¿Firmas el gol de la salvación? "Firmo la permanencia y que marque quien quiera. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que lo hacemos y la verdad que con nuestra aficiónt todo será más fácil", apunta.