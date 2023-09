Juanjo Lorenzo analiza el mercado de fichajes en COPE: "El objetivo es una salvación más tranquila"

Juanjo Lorenzo ha analizado en COPE el recién finalizado mercado de fichajes en el que el Cádiz ha traido seis caras nuevas, ha vendido a dos futbolistas y ha cedido a varios canteranos. Un periodo de altas y bajas muy completo en el cuadro amarillo.

"Se hacen operaciones a última hora porque en ocasiones lo imposible se vuelve posible. Nos gustaría hacerlo todo mucho antes pero a veces es muy complicado", reconoce Lorenzo. "En el caso de los dos últimos fichajes, Kouamé y Robert Navarro, son dos futbolistas que hemos seguido mucho. Eran dos jugadores que nos gustaban mucho".

Ha sido el primer mercado de verano con Juanjo Lorenzo al frente. "Yo prefiero poner nota cuando se vean los jugadores en el terreno de juego. Ojalá todo salga bien y los nuevos aporten mucho a los que ya estaban. El entorno del club es muy estable y el vestuario muy bueno, eso es algo a lo que hay que darle mucha importancia".

Objetivos de la temporada. "Me gustaría que este año pudíeramos conseguir la permanencia de una manera más tranquila".

Conan Ledesma protagonizó uno de los culebrones del verano. "Es normal que haya clubes que se interesen por nuestros jugadores. Tuvímos claro que nosotros teníamos que dar el máximo para que se quedase. Lo que dijo en redes se magnificó. Él está encantado en Cádiz".

El papel de Manuel Vizcaíno. "El presiente tiene un papel activo en la toma de decisiones pero nos da autonomía a todos. Hay presidentes que no están pendientes de nada pero no es el caso del nuestro que una presencia diaría del equipo y del club. Evidentemente como en cualquier empresa todas las gestiones se las comunico a él, pero no propone".