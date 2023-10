Juan Cala cuelga las botas, algo más que un futbolista

Juan Cala ha dicho adiós al fútbol en activo. Vinculado al Sanluqueño de manera empresarial, el adiós del jugador se veía venir tras mucho tiempo sin poder entrenar por una lesión de rodilla. "Hoy ha llegado el final de mi carrera, el final del sueño que empecé desde chico. Quería agradecer las palabras de mi amigo Manuel, presidente del Cádiz. Había decidido venir al cadiz porque había un proyecto con unas personas con las que sabía que se iba a cumplir. Me alegro de que esta familia tenga al Cádiz donde lo tienen”.

Palabras de agradecimiento. “Muchas gracias a mis padres por apoyarnos en lo que no se ve. Cuando están en cantera hay muchos trayectos que te tienen que llevar a deshoras. Faltaban horas de trabajo para cumplir mi sueño. Muchos momentos de dudas. Es de justicia agradecer a mi familia todo lo que he vivido y cumplido. He intentado ser siempre una persona honrada, trabajadora, que cuando he saltado al campo me lo he dejado todo. Me llevo a muchos amigos del fútbol. Tengo que agradecerles el comprenderme porque tengo un carácter especial”.

Recuerdos de anteriores aficiones. “Quiero tener palabras de cariño para la afición del Sevilla, donde me he criado, a la del Getafe, por los momentos que viví y a la del Cádiz, por supuesto. Aquí hemos pasado momentos muy injustos y se han volcado conmigo. Tengo que agradecer todo el apoyo que he sentido a todos los aficionados del Cádiz y también sus trabajadores. Solo puedo dar gracias”.