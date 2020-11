Javier García Marichal: "Sorprende la obsesión de Zarza en encontrar delitos que el Juez entiende que no hay"

La Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado la querella interpuesta en enero de 2019 por el abogado de SINERGY, Enrique Rodríguez Zarza, contra Manuel Vizcaíno, Antonio Muñoz Vera, Enrique Pina, Jorge Cobo, Martín José García Marichal, David Buitrago y las entidades Locos Por el Balón, Muñoz Vera e Hijos, Calambur y ADGG Sport; en la que denunciaba la supuesta comisión de un total de seis delitos: “alteración del precio de la subasta de las acciones del CÁDIZ CF”, “fraude o estafa al Consejo Superior de Deportes”, “falsedad documental”, ” estafa procesal”, “delito continuado de desobediencia judicial o desacato judicial” y “delito de grupo criminal”.

Una causa que ha defendido el letrado Javier García Marichal. El abogado ha explicado el procedimiento en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

"La querella está archivada. La Audiencia confirma una serie de resoluciones que había dictado el Juzgado anteriomente en las que se confirmaban la tesis del Fiscal y la nuestra como defensa. Desde un primer momento se analizaron los hechos de los que hablaba la querella y no tenía una traducción en el ámbito penal. Se expuso en el Juzgado pero el objetivo de la otra parte era mantener viva la querella y por eso ha continuado emitiendo recursos", explica García Marichal en referencia a las acciones llevadas a cabo por Rodríguez Zarza.

"Hay que hacer constar que la parte contraria ha tenido un último intento para abrir el procedimiento aportando documentos cortados y pegados de otros procedimientos para insistir en la reapertura. Las normas jurídicas deben ser perfectamente conocidas y el Juzgado le ha informado que no se puede reabrir un procedimiento que ya ha sido cerrado".

El Juez califica la estrategia de Zarza como 'peculiar'

La querella de Zarza habla de hasta seis presuntos delitos, entre ellos estafa documental y en la subasta de acciones del Cádiz CF: "El Juzgado entiende que no se han producidos dichos delitos. Se ha puesto negro sobre blanco la inexistencia de multiples délitos. La otra parte hablaba de 'grupo criminal' incluso algo que no se sustentaba en nada. He tenido siempre mucha tranquilidad en cuanto se iba a desarrollar de esta manera pero hemos tenido que esperar a que se agotaran los intentos de la otra parte que han sido todos rechazados".

El juez califica la estrategia de Zarza como 'peculiar'. "Se refiere a que por parte del magistrado oponente la estrategia peculiar pero yo me voy a guardar mi opinión. Sorprende esa inquina y esa obsesión a toda costa (por parte de Zarza) en perseguir con independencia de la existencia de indicios. Ahora mismo estamos estudiando acciones que podamos interponer por ese carácter 'peculiar' por la intervención profesional de este y otros procedimientos", apunta el letrado.

"No se han producido delitos. La Audiencia Provincial considera que no son delitos. Lo que se denuncia puede tener alguna trascendencia en el ámbito mercantil pero la otra parte habla de querella y no puede ser condierada como delito", concluye Javier García Marichal.

