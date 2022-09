Iza, las lesiones, el análisis y la nueva peña de Joaquín en El Puerto, en Deportes COPE

El equipo de Sergio González trabajó este miércoles en el estadio cadista para preparar la visita del Villarreal CF del próximo sábado (14:00 horas). El conjunto cadista llevó a cabo la tercera sesión de la semana de cara a la séptima jornada liguera.

Este entrenamiento en el templo cadista ha tenido un alto componente táctico. Después del calentamiento inicial, Sergio tomó las riendas del entrenamiento para trabajar el plano estratégico de cara a la visita del conjunto castellonense.

Iza y las lesiones

Iza Carcalén tuvo la oportunidad de ser titular ante el Valladolid, aunque finalmente acabó en el banquillo cuando llegó el tanto de Negredo a pase de su competidor en el lateral derecho, Zaldua.

El jugador no oculta que llevo tiempo fastidiado por problemas físicos. “Llevo pasando un tramo de lesiones. No salía de una y me metía en otra. Eso afecta mentalmente. El otro día me encontré con buenas sensaciones aunque físicamente aún me queda. Al equipo estos tres puntos le han venido muy bien y eso nos hacía falta. Se ha visto en los entrenamientos. Era lo que anímicamente nos estaba faltando”

Problemas físicos que le han perjudicado mucho en las últimas semanas. “Los he llevado mal. A raíz sobre todo de la primera del año pasado. Unas semanas estaba bien pero otras mal No gestioné bien el tema mental. Luego llegó la lesión de la otra rodilla y eso me afectó mucho. Afortunadamente tengo a mi familia, mi novia y mis amigos a mi lado para sobrellevarlo. Ahora estoy de vuelta y espero que sea por mucho tiempo”.

Peña Joaquín en El Puerto de Santa María

El pasado sábado 24 de septiembre, la Peña Bética del Puerto, en una Junta de socios y mediante votación entre los socios de la peña asistentes, se confirmó el cambio de nombre de la peña, que pasará a llamarse Peña Bética 1907 de El Puerto Santa María 'Joaquín Sánchez', como reconocimiento a la gran trayectoria profesional del futbolista que es paisano de los miembros de una peña que llevarán su nombre con todo orgullo.

Y es que el actual jugador del Betis se crió en Fermesa, barrio donde se encuentra ubicada la peña (Calle Ruperto Chapí). Con Marcos Sánchez, presidente de la peña hablamos de lo que supone Joaquín para El Puerto.





