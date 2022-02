Isaac Fouto: "Habría ido al VAR en la primera para deshacer ese penalti y no habría ido en la segunda”

Han pasado 48 horas desde la actuación de Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández y la indignación sigue tanto en el Cádiz Club de Fútbol como en su afición. Dos penaltis señalados en contra decantaron la balanza el pasado sábado en un enfrentamiento ante un rival directo como es el Mallorca y que deja a los gaditanos a cinco puntos de la salvación.

Isaac Fouto, periodista de Tiempo de Juego y experto en cuestiones arbitrales, habla en COPE Cádiz sobre todo lo acontecido el sábado en Mallorca. En relación a la primera jugada, la del agarrón de Iván Alejo a Brian señala que “para mí el primer penalti no lo es, es un agarroncito, estoy convencido que si Carlos del Cerro Grande lo hubiera visto hubiera deshecho ese penalti, pero como entra en juego ese protocolo en el que el árbitro del VAR tiene que sostener hasta donde sea posible la decisión del árbitro de campo. He dicho que muchas veces que me parece un error porque si un árbitro ve que una jugada no es penalti debe decírselo a su compañero”.

La segunda jugada, la que más indigna al cadismo, es la de Conan Ledesma sobre Ángel y que tras revisión en el monitor del VAR, señalaba de nuevo la pena máxima. “Es una jugada que creo que no tiene un criterio claro, es muy difícil de peritar, yo no habría ido a verla. No hay un criterio claro, hasta donde puede salir un portero. A ver que dice el Comité Técnico de Árbitros de esta jugada, es una acción en la que no está claro el criterio, yo no habría ido a verla”.

En definitiva, apunta a que “habría ido al VAR en la primera para deshacer ese penalti y no habría ido en la segunda”.

A la conclusión del partido el Cádiz sacaba un comunicado escrito por Manuel Vizcaíno bajo el título “Luis, arregla el tema del VAR (II)”, cuestionado sobre si el club o el mandatario sevillano pudieran ser sancionados, afirma que “yo creo que no, es una carta en la que el presidente del Cádiz le pide al máximo mandatario de la Federación que arregle el VAR. En el VAR no estuvo lo acertado que tuvo que estar. Creo que no va a ser sancionado, no es la mejor relación la que hay ahora entre el Cádiz y la Federación”.