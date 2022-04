Elias Israel ha sido director de Marca, ahora dirige la web Sportyou y es comentarista habitual en el Tiempo de Juego de Cope. Conocedor de la actualidad cadista, el pasado sábado comentó el Cádiz - Betis en COPE.

"El Cádiz se pone por delante que es lo más difícil. El equipo está bien plantado y pone en muchos aprietos al Betis. Ahora mismo lo que se trata es de conseguir puntos y no vale el tema de las sensaciones", explica.

Elias habla de la transición en el banquillo. "Lo que ha hecho Álvaro Cervera en el Cádiz es impresionante, no hay palabras. El problema es que en este deporte todo tiene mucho desgaste y a veces los discursos no siguen calando igual. Ahora ha llegado la etapa de Sergio que es un entrenador ideal para situaciones como la que se está enfrentando el Cádiz. Es un entrenador valiente que ha tenido fuerza para coger el Cádiz esta temporada".

El lunes partido en el Camp Nou. "Como según se mire. Son puntos con los que a lo mejor no cuentas pero cuando juegas ante un club grande éstos equipos se desconcentran. El Barcelona viene de jugar la Europa League este próximo jueves. El Cádiz va a sufrir como no puede ser menos pero no está descartado que pueda conseguir algo positivo".

Para Elias Israel el Cádiz ha mejorado mucho en invierno, sobre todo con un jugador. "Rubén Alcaraz me parece el mejor fichaje de invierno de toda la Primera División. Es un jugador que está aportando muchísimo al Cádiz", explica Elias y habla de Negredo. "Es un jugador clave que está aportando mucho. Siempre me ha gustado este delantero y ahora mismo tiene mucha confianza. Quizás Cervera no ha sabido amoldarlo esta temporada".

Sober la lucha por la salvación. "El Mallorca con Aguirre puede funcionar. Se ha encontrado con la victoria ante el Atlético que ha cambiado la dinámica. El Cádiz va a estar en esta pelea hasta el final. Tiene rivales complicados pero en estas últimas jornadas todos se juegan mucho y las necesidades compensan las deficiencias técnicas de los equipos".

