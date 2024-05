Decepción en El Salvador por la cancelación del viaje del Cádiz: "Había mucha ilusión"

El Cádiz no ha podido estar finalmente en El Salvador. La avería de su avión en pleno vuelo obligó a un aterrizaje forzoso en Sevilla y la posterior cancelación del viaje. Ello ha sido acogido con enorme decepción en el país centroamericano.

Decepción que se plasma en las palabras de David Dóniga, seleccionador español de El Salvador, que estaba preparando con mucho esmero el choque frente al cuadro cadsita que estaba previsto este jueves en el nuevo estadio de Mágico. Desde El Salvador, Dóniga atiende la llamada para esta entrevista reconociendo que «cuando escucho lo del avión pensaba que era una broma. Estábamos preparando el partido viendo encuentros pasados del Cádiz. Habíamos terminado de comer, estaba descansando y cuando comprobé que la noticia no era una broma me preocupé mucho por los que iban en el avión, gente como Iván Alejo, al que conozco, y otros como Luis Hernández que no sabía si iba, aunque luego me confirmó que no. Por suerte la cosa no pasó a mayores y todo quedó en un susto«, reconoce el entrenador madrileño.

Dóniga llevaba días focalizando todo su trabajo en el choque amistoso frente al Cádiz CF, sabiendo que era una buena piedra de toque de cara a los encuentros oficiales que su selección tiene la semana que viene. «Nosotros estamos a días de los partidos de clasificación del Mundial y por tanto el choque ante el Cádiz CF era una preparación para esos encuentros oficiales. Repartir minutos y tener más rodaje para el choque de la semana que viene frente a Puerto Rico. En la selección no tenemos amistosos y por eso estábamos viendo los partidos del Cádiz ante Sevilla y Las Palmas. En definitiva estábamos preparando el encuentro con la máxima ilusión y respeto«.

El seleccionador de El Salvador no esconde que el pueblo salvadoreño ha recibido con tristeza la cancelación del viaje cadista. «Había mucha ilusión aquí con la visita del Cádiz CF. A la selección nos habían involucrado en todos los ámbitos. Iban a ser momentos muy bonitos para el pueblo salvadoreño y también para los que formamos parte de la selección. Ha sido una decepción no poder contar con la comitiva del Cádiz pero evidentemente hay cuestiones prioritarias».