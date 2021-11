El debate del Cádiz CF: ¿Viene bien el parón tras la gran victoria de San Mamés?

El Cádiz CF afronta el partido del domingo en Getafe con la idea de sumar su segunda victoria consecutiva esta temporada, algo que no ha logrado hasta el momento. Tras el parón de selecciónes, el tiempo de descanso se ha saldado en el momento de un triunfo importante del equipo amarillo ante el Athletic en San Mamés.

¿Le ha venido bien el parón al Cádiz? Es uno de los puntos de interés que debatimos en el tiempo de opinión de Deportes COPE Cádiz con Miguel Ángel Vallecillo y José Manuel Sedeño.Escucha el debate en Deportes COPE Cádiz

Además, la actualidad cadista pasa por el retorno de los internacionales. Uno de ellos es Choco Lozano que es seria duda para el duelo de Getafe por una lesión de rodilla.

El futuro de Jonsson

El jugador destaca el regreso con Dinamarca en sus últimos compromisos internacionales. “Me ha sentado bien. Siempre es un honor para mí defender la camiseta de tu país y jugar con Dinamarca. Para todo jugador es un honor y para mí también”. Reconoce que quedarse fuera de la Eurocopa no fue fácil para él. “Fue un momento difícil para mí en verano, por supuesto, pero una vez pasó estaba fresco y contento.

La vida sigue. Si no estaba contento no podía jugar bien en el Cádiz. El verano fue difícil pero ya estoy bien”.

Álvaro Cervera desvelaba que una lesión impidió este pasado verano que Jonsson estuviera en su plenitud física. El jugador se ha recuperado y va a más. “Empezó la temporada y no tenía el nivel del año pasado. No sé por qué, pero era así. Ahora creo que he encontrado el nivel de la temporada pasada y quiero seguir mejorando”. Con su país clasificado para el Mundial de Qatar, espera poder estar en esa cita. “Es un sueño para mí. No participé en la Eurocopa y hacerlo en el Mundial el sueño es aún más grande”

Habló también de la diferencia de jugar como mediocentro puro o descolgándose algo más en ataque como está ocurriendo ahora. “Para mí es más cómodo jugar de 6 porque soy centrocampista defensivo. A veces me dice que me adelante y juegue más de 8. Como preferir, prefiero más de 6 que es mi posición. Pero juego donde el míster quiere que lo haga”.

¿Qué pasará con su renovación? El Cádiz quiere que su continuidad se prolongue pues acaba a final de temporada. Cuestionado por ello y el jugador respondía entre risas. “¿Has visto mi contrato? Estoy contento por estar en Cádiz. Es un gran honor estar aquí. No sé qué va a pasar en el futuro, pero solo puedo decir que estoy muy contento aquí”.

