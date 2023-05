El debate del Cádiz CF: entre el pesimismo y la mesura

Desde que Soto Grado pitó el inicio del partido en el Metropolitano se vio que el Cádiz había ido a la capital de España a disfrutar del estadio del Atlético de Madrid y poco más. No se puede salir así a un partido de Primera, Segunda o Tercera División. Da igual el rival, no importan las rotaciones. La actitud es muy importante, sobre todo en defensa, y no se puede permitir que nadie sea incapaz de mandar al quinto pino un balón en tu área, más aún si tienes delante a un tio como Griezmann.

Cierto es que el mensaje de Sergio con la alineación tampoco ayudó a un equipo que demostró tener jugadores muy lejos de su mejor nivel y otros que no pueden estar en un equipo de Primera División.

Porque si algo quedó claro en el Metropolitano es que ahora mismo Sergio tiene una guardia pretoriana que le cumple en los partidos de verdad y otros jugadores que no están ni para salvar al filial cadista. Futbolistas que ayer quedaron retratados ante el cuadro colchonero.

Un partido malo pero que no debe tampoco hacer saltar las alarmas. Quedan cinco jornadas para el final y si algo ha demostrado este Cádiz es que siempre se levanta de la lona por muchos golpes que le dé su oponente. Equilibrio, como dijo José Mari tras el encuentro en tierras madrileñas.