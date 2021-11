David Vizcaíno, director deportivo del San Fernando: "Hay confianza en el míster pero los resultados mandan"

El San Fernando ya tiene nuevo director deportivo, el almeriense David Vizcaíno. Curtido en clubes de superior categoría, el ahora responsable de la parecela deportiva reconoce en Deportes COPE Cádiz que "el presidente me llamó y no dudé en sumarme al proyecto de cara a aportar todo lo que sé y mi granito de arena".

Vizcaíno reconoce que hacen falta fichajes. “La plantilla tiene un desequilibrio a nivel desastre con cinco centrales y solo un lateral derecho. No entendí el último movimiento de mercado, sin entrar a valorar el nombre que viene. En el centro del campo no tenemos pivotes defensivos porque Marc Carbó es un jugador para jugar habitualmente más adelantado y Djak Traoré es un comodín. En la mediapunta tenemos cuatro jugadores y solo un extremo como Biabiany. Además, tenemos dos buenos delanteros, pero no tenemos un jugador que pueda actuar como referencia ofensiva”.

Necesidad de cambios: “En este equipo hay que hacer una reforma integral, equilibrar el equipo y traer realidades. Las apuestas se quedaron en el pasado. No podemos jugarnos el futuro con apuestas, sino realidades. Para ello, necesitamos a la afición, aunque sé que lo que estamos dando no es lo que tenemos que edad. Es muy difícil dar productividad con el desequilibrio que tenemos, pero Nacho Castro es el menos culpable de la situación actual del equipo”.

La confianza en el entrenador

Cuestionado por Nacho Castro, con el que "estoy hablando mucho", Vizcaíno asegura que "tiene margen de maniobra y confianza, como debe ser, pero en el fútbol mandan los resultados. No podemos cambiar a 20 jugadores y aquí todo depende de los resultados", explica. El director deportivo deja caer que el entrenador tiene su confianza pero que el equipo debe reaccionar cuanto antes para salir de la zona baja de la clasificación.

Situación económica para acometer la reforma: “Todos los equipos se basan en presupuestos. Hay un dinero destinado a fichar en diciembre. Buscamos equilibrio mejorando posiciones. Cualquier persona que llegue iba a mejorar el equipo. No encuentro lógica a la plantilla actual del San Fernando. Hay ocho o nueve grietas que hay que cerrar”.

