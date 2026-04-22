Las claves de la salida de Sergio del Cádiz CF y la llegada de Imanol Idiakez

Nuevo cambio en el banquillo del Cádiz CF, llega el tercer entrenador de un equipo que va camino del descenso si no lo remedia el nuevo inquilino, Imanol Idiakez. Sergio González ha cesado como entrenador del conjunto cadista tras unas horas frenéticas en las que Manuel Vizcaíno tomaba la decisión de despedir al técnico catalán, con un vestuario roto y desunido al ya exmister cadista.

Junto al técnico, cesan en el cargo Carlos Sánchez y Sergio Dorado; segundo entrenador y preparador físico.

Así, se va el segundo entrenador que se sienta en el banquillo de Carranza. Lo hace para dejar paso al siguiente, Imanol Idiakez, que dirigirá el entrenamiento de este jueves en El Rosal para ser presentado este jueves si hay rotura de negociaciones a última hora.

00:00 Volumen Descargar 15:25H | 22 ABRIL 2026 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

la llegada de idiakez

Imanol Idiakez firma por los seis partidos que quedan, con la opción de continuar en el banquillo si logra la permanencia en Segunda División. Todo en una plantilla que se ha cargado a dos entrenadores y que debe reaccionar lo antes posible.

Pero la decisión capitaneada por las vacas sagradas es un arma de doble filo para ellos, que se acaban de poner en la diana en el final de una temporada donde una gran mayoría de la masa social los iba a salvar para dirigir las críticas a una directiva que conformó una plantilla deplorable. Sin embargo, ya no debe serla a juzgar por los últimos acontecimientos.