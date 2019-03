La alegría va por barrios. Y claro, por supuesto que a Cervera le parece una gran noticia que Machís vaya a la Copa América y que Manu Vallejo comience a sembrar en la Selcción entrando a formar parte de la Rojita por vez primera. Se alegra por ellos, obvia decirlo, pero por el Cádiz CF y por él, ya no tanto. Y es que, de momento, lamentará la ausencia de ambos jugadores en la jornada ante el Córdoba del 24 de marzo. Y sí, se quejó el entrenador del Cádiz CF. Llegará o no a los oídos de la Federación, pero por sus palabras queda claro que no está satisfecho con el trato que se le da a la categoría de plata del fútbol español.

“Veo bien que tengamos internacionales en el equipo porque eso quiere decir que estamos creciendo, pero es de risa que Primera paren para que los jugadores vayan con las selecciones y en Segunda no”, comenzó diciendo el técnico.

Y es que si los clubes hacen dinero con las televisiones y la Federación con la selección, lo que parece claro es que son los entrenadores los que pagan el pato con la ausencia de sus mejores jugadores en partidos importantes. “Después tenemos un ‘play off’ y te pueden quitar los jugadores. Ponemos pegas en sí hay aficionados o menos en las gradas para la televisión. La semana que viene me pueden quitar dos de los mejores jugadores pero si estuviéramos en Primera eso no pasaría”, criticó.

Y es que el Cádiz CF está negociando con la selección venezolana la posibilidad de que Machís sea liberado del segundo partido amistoso que su selección juega en esta ventana de compromisos internacionales.

Venezuela juega ante Argentina el próximo viernes 22 de marzo y el lunes 25 ante Cataluña en Girona. Desde el club gaditano aspiran a que Machís no juegue el segundo partido y así llegue a tiempo para poder jugar ante el Córdoba el choque del domingo 24. De ser así sería una magnifica noticia para un Álvaro Cervera que va a perder a Manu Vallejo y que podría de esta manera contar con uno de sus mejores jugadores.