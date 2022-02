Cañizares sobre la acción de Ledesma y Ángel: "No veo el penalti por ningún lado"

La jugada de Conan Ledesma y Ángel sigue siendo motivo de polémica en la Tacita de plata. Han pasado tres días desde la disputa del encuentro, pero el enfado e indignación en el seno de la afición cadista es palpable.Para analizar la jugada, Santi Cañizares, ex portero del Valencia, Real Madrid o celta de Vigo, entre otros e internacional con la selección española, habla en Deportes COPE Cádiz sobre la acción polémica en Mallorca.

"Estaba extendido en nuestro fútbol que un porterto tenía toda la libertad para salir a buscar los balones con todas la agresividad que quisiera y en ocasiones no llegar a la pelota y provocar un golpe fuerte con los delanteros. Yo creo que esto se resolvió de forma correcta, pienso que un portero no puede salir a un balón dividido de puños y no impacto el balón e impacte con un delantero y no se tenga en cuenta que el delantero toca primero la pelota", apunta, pero agrega que "pero creo que aquí nos hemos ido del espíritu de la norma".

El portero señala que "es un balón dividido, es un balón en el que llegan dos jugadores, llegan con energia, el portero interrumpe el centro y en el choque golpea a un jugador sin más trascendencia" y deja claro que "no veo el penalti por ningún lado".

En relación a la polémica del uso de la rodilla por parte de Ledesma dice que "el portero no puede usar los codos para proteger su radio de acción porque tiene que coger el balón con las manos, entonces usa las rodillas para marcar su territorio. El portero no puede sacar con los codos para protegerse porque tiene que coger el balón, por eso salta con la rodilla".

No cree que esta acción marque un antes y un después a la manera de arbitrar estas acciones, y sobre si a los niños porteros les enseñarán a partir de ahora a salir de otra manera, recalca que les instruirán a que "sigan saliendo con energía, porque no les queda otra, porque te van a aganr en el salto, pero mientras un portero llegue al balón está justificando practicamente la agresividad que utilice mientras llegue a la pelota".