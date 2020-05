El campeón Quintero vuelve a las pistas

El atleta José Manuel Quintero retomó el pasado lunes los entrenamientos en la pista de atletismo de Chiclana. Calificado como "deportista de interés nacional" por el Consejo Superior de Deportes, podrá seguir con su preparación para conseguir la plaza en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Para los cuales ya estaba pre-seleccionado.

La Delegación de deportes de Chiclana por su parte, ha mostrado su total predisposición para abrirle las puertas del estadio municipal de atletismo. Ayudando así a que Quintero pueda continuar con sus entrenamientos siguiendo todos los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección.

Durante esta cuarentena, José Manuel se las ingenió para entrenar en el piso donde convive con sus padres y que apenas mide 60m2. Colocando un rodillo para su silla de atletismo y también con unas pesas que le prestaron.

Que Quintero no dejase de entrenar durante la cuarentena ha hecho que al volver a las pistas sus sensaciones fueran muy buenas. El deportista nos cuenta que fue muy emocionante volver a entrenar en la pista: “Disfrute como un niño, echaba de menos poder entrenar en el exterior y disfrutar del sol, ya que en casa sin balcón ni patio pasaba los días sin verlo. Además, sentí que los entrenamientos en casa habían sido muy útiles ya que las sensaciones en pista fueron geniales”.

A pesar de todo, Quintero nos cuenta que para él la cuarentena sin salir de casa no se le ha hecho tan difícil: “después de pasar un año entero ingresado en un hospital cuando tenía 13 años por la operación de la espalda que me dejó en silla de ruedas, dos meses en casa se me hace fácil”.

El deportista afronta la vuelta a los entrenos con optimismo ya que “aunque los juegos de Tokio se han aplazado un año, la ilusión por conseguir mi gran sueño sigue siendo la misma. Lucharé para conseguir estar ahí”.

Aun no teniendo campeonatos a la vista este año, Quintero seguirá entrenando al máximo nivel. Además, a diferencia de otros compañeros de otros deportes, él sí pudo estrenarse en competición esta temporada. Justo antes de que comenzara la cuarentena, pudo revalidar el título de campeón de España de atletismo en las pruebas de 100 y 200 metros.