Camisetas negras en el Cádiz-Celta para protestar ante las últimas actuaciones arbitrales

El Cádiz tiene un importante encuentro este sábado ante el RC Celta de Vigo. Los gaditanos se encuentran a cinco puntos de la permanencia y necesitan la victoria para aferrarse a Primera división. El equipo necesita mas que nunca de su afición y la Federación de Peñas Cadistas (FPC) es consciente de ello, por lo que ha pedido a la afición que acuda al estadio para animar a los gaditanos.

Juan Antonio García, conocido popularmente como 'ErPapi', es el presidente de la FPC y habla en los micrófonos de COPE Cádiz sobre las medidas que preparan las peñas para el encuentro.

A través de un comunicado, la FPC pide a los aficionados del Cádiz que accedan al estadio Nuevo Mirandilla con camisetas negras en señal de protesta por las últimas actuaciones arbitrales, pero que en el momento del inicio del partido se pongan su habitual indumentaria cadista.

Afirma que los primeros contactos con el club de cara a este trascendental partido surgieron el pasado viernes, antes del escándalo arbitral de Mallorca, y que ya entonces le manifestó al club la necesidad de llenar el campo en un partido tan importante.

Además, en el escrito, solicitan que no se quede ni un solo abono en casa, que en el caso de que un abonado no pueda asistir al partido, asista algún familiar o amigo, medida que el club ha apoyado ya que desde la web del Cádiz se pueden facilitar los datos de la persona no abonada que asista con el abono.