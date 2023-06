Cala y el ascenso del Sanluqueño: "Me he empapado de Manuel Vizcaíno, quiero hacer algo similar al Cádiz"

Juan Cala es uno de los pesos pesados del nuevo Atlético Sanluqueño. Junto al también futbolista Coke Andujar, ambos han logrado devolver al conjunto verdiblanco a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol nacional. "Ha sido un trabajo enorme porque llevamos mucho tiempo ayudando al club. Hemos pagado deudas de la Seguridad Social y este ascenso un espaldarazo al proyecto", reconoce el jugador de Lebrija en COPE.

La idea de Cala es asentar al Sanluqueño y remodelar El Palmar. "Partimos de la base que El Palmar es un campo municipal. Se han reformado recientemente los vestuarios, la sala de prensa y demás, pero hay que seguir avanzando en todos los sentidos. Se trata de plantear una reforma integral sin perder la peculiaridad de este estadio, sin perder lo bonito que tiene, el sabor que tanto gusta, la admiración que despierta, el ambiente que se vive, el impulso que da la afición. Para ello tenemos que involucrar a todos los organismos públicos para que se pueda construir un estadio en condiciones y sin perder nuestra identidad. Si queremos crecer hay que mejorar".

Su futuro en el Cádiz CF

A Cala aún le queda un año de contrato con el Cádiz CF. "Tengo un problema muy severo en la rodilla que me imposibilta cualquier gesto en el terreno de juego. Se me vuelve a inflamar y lo paso mal. Es un problema que he sufrido en otras ocasiones pero siempre tenía una solución que ahora no encuentro. Voy a seguir intentándolo hasta cuando llegue. Tengo aún 33 años, no sé lo que va a pasar", explica el lebrijano.

¿Qué temporada ha sido más complicada la del Sanluqueño o la del Cádiz? "Por orden de preferencia yo quería que salvara el Cádiz porque nos jugábamos mucho más. Empezamos mal pero luego el equipo se rehizo. Tiene mucho mérito lo que ha logrado el club y lo que está haciendo en los últimos años. Hay que valorarlo, igual que este Sanluqueño va a seguir creciendo, dando un paso más para estabilizarse. El Cádiz ha dado un paso más este año y tiene que seguir dándolo".