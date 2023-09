Al fútbol se juega con corazón, con cabeza, con garra y con pasión, características que definen a un Cádiz que también trata de hacer cosas con el balón. No tendrá la calidad de los jugadores del Villarreal, pero en el partido de este viernes el cuadro cadista demostró que reune más cualidades hoy por hoy para imponerse al estilo meloso y pretencioso de Quique Setién.

Así las cosas, el Cádiz fue capaz de remontar y sobreponerse a un palo inicial ante un equipo como el Villarreal. Demostró mucha personalidad y capacidad para hacerle frente al rival, sabiendo de la calidad arriba del cuadro de Castellón.

Poco a poco fue ganando terreno hasta que su insitencia tuvo el fruto del gol de Chris y los tantos de Machis. Contra once el Cádiz fue mejor, y contra diez también, sabiendo que no le podía pasar lo de unos días antes el Almería. Cierto es que por momentos no terminó de defender bien el cuadro cadista, pero su presencia en el campo fue suficiente para lograr una victoria que reafirma el gran comienzo de temporada de un Cádiz que invita a soñar con la tranquilidad.

La valoración de Sergio

"Ha sido un partido treméndamente completo. Con once y con diez. A pesar del gol en una mala acción el equipo se ha repuesto. Hemos dicho en la previa que íbamos a estar después de este encuentro un mes antes de volver a jugar en casa y queríamos que la gente se fuera con un buen sabor de boca", destacaba el entrenador cadista.

Sergio resaltaba que "era difícil meterle mano a un equipo tan bueno pero lo hemos logrado jugando bien. Hay fases del partido en las que hemos jugado bien y nos vamos muy contentos por lo que supone esta victoria". "La remontada del resultado nos ha ayudado mucho. Estoy contento porque los jugadores se van superando", añadía el míster cadista.

Sobre Alejo, Sergio destacaba primero la ovación que se llevó de Carranza por su gran partido. "Sabéis la relación que tengo con Alejo que en ocasiones llama la atenció por otras cosas pero lo está corrigiendo. Su nivel está siendo muy alto desde que está aquí y nosotros le estamos dando confianza. Es bonito que la gente lo reconozca la gente pero me gustaría quedarme con el trabajo de todo el equipo. Hemos hecho un trabajo brutal tras el último partido en casa y nos vamos al parón de selecciones con mucho ánimo".

Dos fichajes para completar la plantilla

El Cádiz ha cerrado el mercado de fichajes con las llegadas de Kouamé y Robert Navarro. El primero llega traspasado del Troyes de Francia. Tiene 26 años y juega de centrocampista.

Por su parte, Navarro jugará cedido en el Cádiz procedente de la Real Sociedad. Jugador de 21 años que puede jugar de media punta y también en la banda derecha.