Cádiz - Huesca: La calculadora pone el lazo al temporadón amarillo (2-1)

La victoria del Cádiz ante el Huesca no hizo más que refrendar lo que ya se sabía: el Cádiz se va a quedar como mínimo un año más en Primera División. El triunfo del cuadro gaditano se fraguó en lo que ha hecho toda la temporada, ser un bloque y tener una idea clara que experimentó una vez más en el campo ante el equipo de Pacheta.

Desde el minuto uno se sabía que el Cádiz no iba a permitir ningún tipo de relajación, a pesar de tener la permanencia en el bolsillo. El conjunto gaditano se plantó en Carranza sin dejar opciones al Huesca, atacando y defendiendo como sabe. Una recta final de primera parte con tres goles en cuatro minutos abrió el partido. Primero anotó el Cádiz con un tanto de Mauro en saque de esquina, luego Rafa Mir se inventó un golazo y a pocos segundos el cuadro rival marcaba en propia puerta tras una gran pase en largo de Fali que metía en su portería Gastón Silva.

En la segunda parte el Huesca fue incapaz de inquietar a un Cádiz muy serio que estuvo siempre más cerca de marcar el tercero que de perder puntos por el camino. Una victoria que asegura la salvación matemáticamente pero sobre todo pone el lazo una temporada sencillamente inolvidable. Y aún quedan tres partidos...

Cervera: "Ya ha empezado la temporada que viene"

La permanencia del Cádiz con la calculadora en la mano era cuestión de tiempo, y en la primera oportunidad el equipo amarillo la ha atado ganando al Huesca en Carranza. Una salvación que es una realidad y que espera vivir con la afición la próxima campaña con la gente en Carranza. Álvaro Cervera empieza por ahí su análisis del partido.

"Le digo a la afición que aunque no han estado con nosotros siempre lo han estado. Uno de los objetivos de quedarnos en Primera es por la afición, por la gente verla siempre de amarillo y estar con ellos en la grada y en la calle. Que ellos vuelvan y yo pueda verlos en Carranza", explica.

¿Tiene límites lo que está haciendo Álvaro Cervera? "No encuentro un sitio mejor que Cádiz, lo que yo quiero es estar aquí porque estoy a gusto. Entreno al equipo que quiero y me gusta esta ciudad. No tengo techo alguno, no soy ambicioso. Estoy donde quiero estar. Nos hemos salvado con antelación y para dentro tengo el orgullo de decir que no soy tan malo como algunos dicen y sirve para salvar al equipo. Estoy contento por eso, porque esto era muy difícil y tener 43 puntos con tres partidos aún por delante", explica.

Respecto al choque, el técnico estaba satisfecho porque su equipo compitió como siempre. "Cuando hemos conseguido objetivos nos hemos relajado y a lo mejor es por mi forma de ser o estar y eso lo he cambiado. En situaciones parecidas recuerdo que en ciudades se nos ha escapado objetivos ante equipos que no se jugaban nada. Queremos ser un equipo justo y por eso vamos a pelear".

"Hemos jugado como siempre pero a lo mejor la necesidad del rival nos ha dejado más espacios para llegar a la portería contraria. En otro tramo de la liga a lo mejor el partido no habría sido así. Sabíamos los puntos fuertes del rival y dónde les podíamos hacer daño al rival", apuntaba el entrenador.

«El club es ahora como a mí me gusta»

Y seguramente lo más importante de este tipo de encuentros con el objetivo ya conseguido. Cervera desvela lo que le dijo a los jugadores antes del comienzo del encuentro. "En estos partidos comienza la temporada que viene, el que piensa que puede estar aquí la próxima temporada".

El entrenador quiere valorar con qué jugadores se va a quedar de cara a la próxima campaña. "Tenemos una temporada dentro de poco tiempo y hay que elegir jugadores que están, futbolistas para la nueva campaña que viene". Y el ejemplo de lo que explicaba lo ponía con el lateral derecho. "Tenemos en el lateral derecho a Iza y Akapo y tenemos que cambiar a algún lateral el año que viene, el equipo mejora o no. Esas cosas son las que tenemos que tener claro de aquí al final. Tenemos que saber si los dos laterales son válidos para seguir en Primera o si tenemos que mejorar esa posición u otra. Son cosas que queremos ver en estos partidos".

Y cuestionado por la valoración de su trabajo, el entrenador entiende que las cosas han cambiado en club, con la marcha de Óscar Arias, y ahora todo se parece más a lo que él desea. "Mentiría si dijese que la situación no ha cambiado. El club valora perfectamente lo que estamos haciendo, el club ahora es lo que a mi me gusta. Gente muy cercana, yo creo que me valoran. El club es ahora como me gusta trabajar y como me hubiera gustado siempre que fuera así", concluye.

