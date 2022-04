Cádiz - Athletic: Morir en la orilla (2-3)

Murió en la orilla el Cádiz CF ante el Athletic Club de Bilbao. Tras una primera parte para olvidar, la peor desde la era Sergio, el Cádiz se rehizo y estuvo a punto de remontar el 0-3 con el que se fue al descanso. Fali tuvo un tiro al palo en el descuento y Sobrino a punto estuvo de marcar lo que hubiera sido un empate más que justo visto el partido al completo.

El horrible inicio de partido condenó a los amarillos que a los pocos minutos veían cómo Raúl García marcaba el primero tras un fallo en condena. No se había repuesto el Cádiz cuando Espino cometía un más que claro penalti que primero paraba Conan pero en el rechace Muniain lo metía dentro. Y continuaba el tiempo de caraja, Mikel Vesga hacía el tercero con un suave disparo al que no llegaba el portero cadista.

Mientras tanto, el Cádiz tenía también sus ocasiones pero no acertaba con la portería contraria. El VAR anulaba un gol por fuera de juego al Athletic y llegaba el necesitado tiempo de descanso tras una primera parte desastrosa.

Cambiando un par de cosas, Sergio echó el equipo adelante y éste respondió. Lucas Pérez recortaba distancias con más de media hora por delante con un Cádiz que era un torbellino. Ocasiones y llegadas, el Athletic se quedaba con diez por la expulsión de Vesga. Quedaban minutos y esperanza, en forma del gol de Rubén Sobrino tras una gran dejada de Negredo y una galopada de Alejo. Ya en el descuento, Fali rozaba el milagro con un tiro al palo y Sobrino tenía también el empate en el último suspiro. Derrota con dos caras y una sensación de que el Cádiz deja escapar puntos para aumentar el sufrimiento.

Sergio: "No nos podemos permitir el lujo de esa primera parte"

La primera parte condenó a un Cádiz que "mereció incluso remontar en la segunda mitad". Lo decía tras el choque Sergio González al intentar explicar lo sucedido en el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao. El entrenador no terminaba de entender el mal arranque del duelo, pero también se quedaba con la reacción del Cádiz en una segunda parte en la que mereció mucho más.

"Me voy muy fastidiado porque estos días hemos hablado que el primer enemigo éramos nosotros. No nos podemos permitir el lujo de cómo hemos salido. Es la primera vez que nos crean tantas ocasiones en tan pocos minutos. Hemos salido mal y eso lo tenemos que corregir. Esa primera parte nos ha costado, a pesar que hemos tenido ocasiones para marcar.

Luego al descanso lo hemos hablado y hemos dicho que teníamos que tirar de orgullo profesional para salvar al Cádiz. En la segunda parte hemos sido muy superiores con muchas ocasiones y no digo una tontntería si hubiera llegado el empate o incluso la victoria para nosotros", explicaba Sergio.

De los errores del inicio, Sergio destacaba que "veíamos que había mucha distancia entre las dos líneas. Raúl García aparecía por muchos sitios y se creaba un espacio donde no estábamos. No hemos estado bien en ese arranque de partido. El primer gol es el reflejo del mal inicio. Nos ha costado y hemos estado espesos sin saber qué hacer. No nos lo podemos permitir. Si hemos salido con galones de salir del campo del Bacelona también tenemos que saber que no podemos competir así", explicaba el técnico cadista..

Sergio prefiere pensar que lo de la primera parte no se va a volver a producir. "Al final ha quedado con un accidente que hemos podido subsanar al final. Hemos tenido muchísimas situaciones para incluso ganar el partido pero los primeros treinta minutos no pueden volver a suceder".