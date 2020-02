Begoña García; de Cádiz a la NBA pasando por los Juegos Olímpicos

Begoña García se fue de Cádiz con solo 17 años. Su sueño era ser jugadora profesional de baloncesto y lo logró con creces. En la élite de este deporte, la gaditana llegó a jugar en la NBA femenina siendo una de las pioneras en dar el salto a la mejor liga del mundo.

Tras ello, unos Juegos Olímpicos con la Selección y jugando en equipos de Rusia e Italia. "Jugar en Estados Unidos es otra historia. El primer mes que llegué no jugaba casi nada y era impresionante lo que se vivía alrededor de los partidos. Fue una experiencia inolvidable".

Actualmente, Begoña trabaja en la Federación Española de Baloncesto. "Ahora me dedico a captar nuevos valores y entrenar en las categorías inferiores de la Selección. Es algo que me da muchas satisfacciones porque me hace seguir vinculada con mi vida que es el baloncesto, a la par que ayudo a nuevas generaciones".