Barcelona - Cádiz: si perdonas, pasa lo que pasa (2-0)

Hay que hacerle caso a los refranes y hay uno muy claro que dice aquello de 'si perdonas, lo pagas caro'. Y eso le pasó al Cádiz en su visita al campeón de Liga. El Barcelona tuvo ocasiones, las esperadas con un excelso Conan, pero el Cádiz también las tuvo, y alguna que otra muy clara, bastante. Tanto es así que aún no se entiende que el cuadro de Sergio se fuera sin marcar de su vistita a Montjuic.

Con la entrada de Álex en el once salía el Cádiz sin complejos y sabiendo competir ante el Barcelona. Los amarillos defendían bien atrás y esperaban su oportunidad. Conan aparecía para evitar un gol de Yamal pero Roger, minutos después, tenía la ocasión del partido con un mano a mano con Ter Stegen que salvó el meta alemán. Ocasión demasiada clara para fallarla en un escenario así.

Sin goles, con dominio culé pero una alta dosis de competitividad cadista se llegaba al descanso. La segunda parte no variaba el Cádiz seguía defendiendo, sufriendo en centros laterales pero con un Conan soberbio. El meta salvó un par de ocasiones muy claras del conjunto local, pero a su vez el Cádiz tenía otras tantas muy claras.

Una de Chris que él se inventó se fue fuera por poco, otra de Alcaraz tras una buena jugada de ataque y una última de Machis que mandó alto. El Cádiz se iba con cara de tonto más aún cuando en el minuto 80 Pedri marcaba tras un gran pase filtrado de Gundogan. Al Cádiz se le iba el partido y Ferrán aprovecha en el desconcierto para hacer el segundo.

Gran partido de los amarillos que demuestran ser un equipo pero que siguen echando en falta más calidad en los metros finales.

Sergio, con la cabeza alta

"El equipo ha hecho un esfuerzo terrible", destacaba el técnico cadista. "El guión de partido era que teníamos que estar fuertes sin balón y con frescura cuando lo teníamos. Hemos sido un equipo muy competitivo teniendo ocasiones muy claras. Al final en un partido ante el Barcelona todo es muy complicado".

Sergio hablaba del gol del Barcelona, minuto 80, que cambió el partido. "En la acción de gol no interrumpimos la acción de Pedri. Un empujoncito ahí nos faltado. Hemos tenido fases de la segunda parte en la que ese gol que necesitas hemos estado cerca de marcar. No hemos sido capaces y al final te vas con la satisfacción de hacer un buen partido pero no poder puntuar ante un rival complicado".

"El guión del partido ante el Barcelona es el de que ellos tienen ocasiones, hay que defender bien pero no podemos igualar en oportunidades al rival. Hemos competido muy bien, haciendo el partido que teníamos que hacer para puntuar. Un pequeño despiste nos ha costado el partido", reconocía el entrenador amarillo, que no olvidaba que "ante el Barcelona los partidos son muy largos. Doy por hecho que hay que defender mucho, parar, pero tú tienes que marcar alguna".