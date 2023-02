Barcelona - Cádiz: los amarillos porfían el supuesto buen juego culé (2-0)

Jugando como el Cádiz lo hizo ante el Barcelona está claro que la permanencia será un hecho. El equipo de Sergio salió a ganar al Camp Nou y por juego y sensaciones no estuvo lejos. Sin embargo, lo que prima es el resultado y ahí la diferencia estuvo en la pegada del equipo de Xavi frente a un Cádiz que tuvo las suyas pero se topó con el palo y la ayuda arbitral al conjunto catalán.

Salía el Cádiz con la entrada de Arzamendia y Álex en la media punta, y desde el primer momento se veía que iba a por el partido. Presión alta en todo momento y robar para salir a la contra. El equipo culé movía la pelota y pisaba área pero el Cádiz defendía muy bien hasta que una buena jugada de Ferrán Torres acabó en gol. Arzamendia, sufriendo todo el choque ante el ex del Valencia, vio como se marcahaba de él y dos jugadores más para que finalmente Sergi Roberto tras un rechace hiciera el primero.

Quedaba poco para el descanso y el Cádiz se desconecó lo justo para tirar por tierra el choque. Lewandoski hacía el segundo con un disparo seco desde la frontal.

Todo parecía perdido pero la voluntad del equipo de Sergio fue mucha durante la segunda parte. Tanto es así que porfió el balón al equipo local logrando un 49% de posesión y teniendo las ocasiones ante un Barcelona rácano y que se conformaba con defender. Roger veía como de manera incomprensible le anulaban al gol en una supesta falta de Fali a Ter Stegen que solo le rozó. Ayuda arbitral que impidió una mayor reacción cadista. Chris Ramos y Choco Lozano tuvieron un palo cada uno, con un Cádiz que mereció mucho más y no estuvo lejos de marcar.

El análisis de Sergio

"Un pero grande es el segundo gol. Estamos tratando demasiada debilidad cuando encajamos un gol. Les hemos hecho correr hacia atrás. El primer gol es un acierto de ellos pero tenemos que irnos al descanso con el 1-0", apuntaba el entrenador cadista.

"En la segunda parte hemos dado un paso adelante, dos jugadas con palos. La acción de gol de Roger que, vamos a dejarlo ahí me parece bastante justita.

Hemos competido pero tenemos que mejorar mucho. No puede ser que en tres minutos tiremos por la borda todo lo que hemos hecho.

Sobre mercer es muy relativo, hay que meter los goles. Nos hemos merecido estar vivos hasta el final y con el 2-0 parecía que la diferencia era muy grande para lo que se ha visto. El gol de Roger nos hubiera dado alas. Hemos visto las imágenes en la que los dos saltan y eso de que no se puede tocar al portero es una leyenda urbana. El equipo ha dado la cara y ha competido hasta el final", señalaba Sergio.

Por el mejor jugador del partido, el técnico cadista no se sorprendía en absoluto. "No me ha sorprendido lo de Ferrán Torres porque es un gran jugador. Arzamendia tiene su potencial en amplitud y nos ha costado pero no ha sido culpa de nuestro lateral. El primer gol se va de Arzamendia y de varios compañeros".