Barça - Cádiz: Asalto histórico para salir del descenso (0-1)

Histórico triunfo del Cádiz CF en el Camp Nou que le permite tomar mucha aire en la clasificación y salir del descenso. Con 31 puntos, los amarillos se situán dos por encima de un descenso al que cae de nuevo el Mallorca. La victoria, primera del Cádiz ante el Barcelona en su feudo, reafirma la mejoría cadista.

Con un once con hasta siempre cambios, el Cádiz le plantó cara desde el principio al Barcelona. El equipo cadista salió atrevido ante un rival que dependía solo de Dembelé. Lucas Pérez tenía una ocasión clarísima tras una gran jugada de Sobrino pero el balón se iba fuera. Con empate a cero llegaba el partido al descanso.

Nada más salir del vestuario, el Cádiz se ponía por delante con una jugada en la que Ter Stegen salva dos veces el gol de Sobrino pero no puede con el remate de Lucas Pérez. El Cádiz se ponía por delante cuando quedaba toda una segunda parte en la que estuvo muy bien, sabiendo sufrir y aguantando las ocasiones del Barcelona. También las tuvo el Cádiz con una gran oportunidad de Álex y otra más de Alejo que casi sentencia el partido. Al final, victoria más que justa de un Cádiz que sigue creyendo en la permanencia.

Sergio: "Esta victoria nos impulsa como un cohete"

La cara de Sergio tras la victoria de su equipo ante el FC Barcelona era la de una persona feliz y sobre todo satisfecha por el trabajo de sus jugadores en un campo tan complicado como el Camp Nou. Primera victoria del Cádiz en el campo del Barcelona, y primer triunfo de Sergio como entrenador ante su eterno rival.

Todo salió como esperaba el entrenador cadista. "Cuando uno prepara el partido esperas que todo te salga como lo tienes previsto. Ha sido un partido muy completo pero muy difícil. Ellos han entrado bien el principio y en la primera parte hemos estado correctos en nuestro plan. Hemos tenido una ocasión muy clara. En la segunda hemos corregido las situaciones de Dembelé", explicaba Sergio.

El entrenador cadista lamentaba que su equipo tuvo la oportunidad de aumentar el marcador. "Hemos tenido el 0-2 con una de Álex y luego ha sido un vendabal ofensivo del Barcelona en la que hemos tenido un gran portero como Conan y el equipo ha estado muy serio. El alma, como ha corrido, como ha sabido interpretar sin balón y las jugadas en ataque con balón, la victoria no se si es justa pero nos viene de maravilla".

Cuestionado por cómo había vivido Sergio el partido, no ocultaba que lo pasó mal. "He vivido el partido con mucha emoción. Intentas aislarte de todo e intentar acertar con los cambios. Tras el partido ante el Betis nos fuimos con malas sensaciones y en esta semana nos hemos exigido mucho. No es fácil poder ganar en el Camp Nou. Es verdad que hemos sufrido y han tenido ocasiones para empatar pero también nosotros hemos tenido ocasiones para marcar más de un gol".